“Truncan todo su futuro y destrozan familias”: El testimonio del padre de “Betito”, el estudiante de UNAM asesinado en Ixtapaluca; denuncia impunidad

“Los avances son mínimos en la carpeta”. A una semana de la muerte de “Betito”, estudiante de la UNAM víctima de la delincuencia en México,familiares denuncian la falta de avances en la investigación; su padre afirma que el joven fue la sexta víctima que cobró la violencia en la zona.

El pasado 16 de julio, Betito, como lo conocían familiares y amigos, fue asesinado tras resistirse a un asalto en el transporte público en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Cuatro sujetos trataron de despojarlo de sus pertenencias, al negarse, uno de ellos le disparó por la espalda, cobrándole la vida.

Hoy, José Alberto Sandoval, padre de “Betito”, comparte más detalles sobre el caso de su hijo, en una entrevista con Hechos AM.

“Se deja actuar impunemente y eso es lo cuesta (...) Cuesta vidas, lastima familias (...) Son vidas las que pierdes, son futuros (...) En el caso de un joven de 21 años, truncas todo su futuro, todos sus sueños y destrozan familias”, compartió el padre de Betito.