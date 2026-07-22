Cae pareja tras robar un cable de poste alumbrado en la Nápoles; uno de ellos tiene antecedentes por robo violento en CDMX

Con las manos en la masa. Una pareja fue detenida tras presuntamente robar un cable de un poste de alumbrado público, ubicado en calles de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX); uno de ellos contaba con antecedentes penales por robo con violencia.

Persecución en la Nápoles: Intentan escapar en una bicicleta tras robar cables de luz

Los primeros informes indican que la pareja, conformada por un hombre y una mujer, fueron atrapados cortando un cable de un poste de alumbrado público, por lo que al notar la presencia de la policía, huyeron del lugar abordo de una motocicleta de color azul.

Tras una intensa persecución, los policías capitalinos lograron capturar a los sujetos de entre 33 y 30 años de edad, en la calle Nebraska, en la colonia Nápoles.

Al realizar la revisión preventiva se hallaron una cizalla, una pinza de corte, una mochila de color negro y alrededor de 10 metros de cableado, además de la bicicleta azul en la que intentaron escapar. Todo quedó en manos del Ministerio Público.

Revelan el historial del detenido: ¿Qué pasará con la pareja capturada en la Nápoles?

El hombre y la mujer quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará una situación jurídica. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las personas implicadas en los hechos; tampoco se conoce la razón por la que los implicados tomaron el cable.

Por otro lado, el detenido cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público por robo a transeúnte con violencia en el año 2019, además de una puesta a disposición al Juez Cívico por ingerir bebidas alcohólicas, en el mismo año.

"Tras hacer un cruce de información, se supo que el hombre cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público correspondiente por robo a transeúnte con violencia en el año 2019", explicaron las autoridades de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la CDMX a través de un comunicado oficial.