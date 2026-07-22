Megasocavón pone en riesgo a vecinos en Álvaro Obregón: Dejan la obra inconclusa tras romper tubería de gas

Se reportó un megasocavón en la esquina de Guty Cárdenas y Ricardo Castro, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), tras dejar a medias los trabajos de reparación de una fuga de agua; vecinos piden concluir las labores.

De una fuga de agua a una de gas: Así fue como abandonaron la obra en Guadalupe Inn

Los primeros reportes indican que el megasocavón se formó cuando las autoridades acudieron al lugar de los hechos para reparar una fuga de agua que habría provocado el hundimiento; sin embargo, rompieron accidentalmente una tubería de gas natural, por lo que tuvieron que atender primero la emergencia.

Una vez controlada la fuga de gas, los trabajadores se retiraron, dejando inconclusa la reparación de la fuga de agua en la colonia Guadalupe Inn.

Actualmente, la zona se encuentra acordonada, por lo que las y los peatones no pueden caminar por la zona.

Vecinos exigen concluir la reparación del socavón

Ante el abandonos de las autoridades, vecinos piden que regresen los trabajadores para que se terminen los trabajos de reparación de la fuga de agua y el enorme socavón que afecta las calles de la colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón.

Por otro lado, los habitantes temen que ele gigante agujero continué creciendo y se convierta en un riesgo para peatones y automovilistas de la zona.

¡De mal en peor! 😡 Socavón abandonado en Guadalupe Inn 🕳️⚠️



Lo que empezó como una fuga de agua terminó en fuga de gas y un socavón inconcluso en Guty Cárdenas y Ricardo Castro (@AlcaldiaAO). Tras atender la emergencia del gas, los trabajadores se retiraron dejando el… pic.twitter.com/hDdxuPlkdS — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 22, 2026

¿Dónde reportar una fuga de agua en la CDMX?

¡No entres en pánico! En la Ciudad de México (CDMX), las fugas de agua en calles y avenidas se pueden reportar al Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), y puedes hacerlo comunicándote al siguiente número: 55 8957 4950 .

Para reportar un bache en calles de CDMX, puedes hacerlos comunicándote directamente con el Locatel al *0311 o al 55 5658 1111. También puedes hacerlo desde la plataforma digital del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Esta es la multa por tapar un bache en la CDMX

El castigo por hacer reparaciones caseras en los baches de la CDMX alcanza los 4 mil 500 pesos. En caso de no pagar, la sanción se convierte en un arresto obligatorio que va desde las 13 hasta las 36 horas.