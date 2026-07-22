Amenazados por basura y plagas: Denuncian tiradero clandestino en la Doctores; exigen intervención de autoridades

Un riesgo sanitario en la CDMX. Se detectó un tiradero clandestino en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; el lugar está lleno de bolsas de basura y otros desechos, por lo que las y los vecinos de la zona piden que se solucione esta situación.

Muebles, pañales y comida: Así luce el basurero clandestino en la Doctores

En el tiradero clandestino, ubicado exactamente sobre la Av. Doctor José María Vértiz, entre Arcos de Belén y Niños Héroes, en la colonia Doctores, se acumulan decenas de bolsas con desechos, muebles y diversos residuos sólidos que invaden parte de la banqueta y el arroyo vehicular.

Las bolsas de basura abandonadas han provocado mal olor en la zona, además de un evidente problema de contaminación. Entre los desechos destacan cajas de plástico, cartón, pañales, botellas de todo tipo y desperdicios de comida.

Se desconoce desde hace cuántos días o semanas han permanecidos los desperdicios abandonados en la zona de los hechos.

¡Tremendo cochinero! 🤮⚠️ Sobre la avenida Dr. José María Vértiz (entre Arcos de Belén y Niños Héroes) un tiradero clandestino invade la banqueta. Malos olores, contaminación y muebles abandonados afectan a vecinos y peatones.



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Vecinos de la Doctores exigen frenar tiradero y alertan por plagas

Ante la situación de las bolsas de basuras abandonadas en las calles de la Doctores, los vecinos de la zona denunciaron que la acumulación de residuos es constante y solicitaron la intervención a las autoridades de la Ciudad de México para retirar los residuos, además de evitar que el sitió continué siendo utilizando como tiradero ilegal.

Advirtieron que, además de afectar la imagen urbana, los desechos favorecen la proliferación de fauna nociva y representan un riesgo para la salud de quienes transitan diariamente por la zona.

¿Cómo afecta la basura en calles de la CDMX?

El abandono de basura en la vía pública de la Ciudad de México (CDMX) no solo deteriora el paisaje, también desencadena una serie de problemas ambientales, de infraestructura y de salud pública bastante severos, pero ¿cómo afecta este tipo de acciones?



Plagas y enfermedades: Atrae ratas y cucarachas, mientras que los desechos expuestos al aire y calor causan infecciones respiratorias, gastrointestinales y cutáneas.

Atrae ratas y cucarachas, mientras que los desechos expuestos al aire y calor causan infecciones respiratorias, gastrointestinales y cutáneas. Inundaciones: Es la causa principal del taponamiento de coladeras y del drenaje profundo en la CDMX durante las lluvias.

Es la causa principal del taponamiento de coladeras y del drenaje profundo en la CDMX durante las lluvias. Contaminación y malos olores: Los líquidos tóxicos (lixiviados) se filtran al subsuelo y la descomposición libera gases como metano, afectando el ambiente.

Los líquidos tóxicos (lixiviados) se filtran al subsuelo y la descomposición libera gases como metano, afectando el ambiente. Riesgos y deterioro: Aumenta el peligro de incendios por materiales inflamables y fomenta que la zona se perciba desatendida, sumando más basura.