¿Está cerca la caída de Iván Archivaldo? Gabinete de seguridad asegura que va por ‘Los Chapitos’

"Todos los días continúan las operaciones". El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, reveló más detalles sobre qué tan cerca está la caída de Iván Archivado, el líder de 'Los Chapitos', organización criminal dirigida por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

El golpe a Los Chapitos: ¿Qué dice el Gobierno Federal sobre la caída de Iván Archivaldo?

Al preguntar sobre la caída de Iván Archivaldo, el Gobierno Federal aseguró que no se puede especular; sin embargo, asegura que esta facción del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más peligrosos y poderosos del mundo, ha sufrido detenciones de operadores importantes.

Las declaraciones del funcionario llegan días después de la sentencia a cadena perpetua de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa y no de los capos más importantes de México.

"Todos los días continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de seguridad para seguir debilitando no solo a esta organización, sino también a la otra organización del Cártel de Sinaloa", explicó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sin bienes a su nombre: Así es el rastro financiero que la UIF le sigue al "Mayo" Zambada

Por otro lado, Harfuch explicó que Ismael 'El Mayo' Zambada, no cuenta con propiedades a su nombre en México; sin embargo, se le han congelado cuentas y se han asegurado inmuebles a nombre del Cártel de Sinaloa.

“De él directamente a su nombre no (...) Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, propiedades, sobre todo cuentas congeladas de UIF (...) UIF ha hecho un avance muy importante que podemos presentar aquí (...) A nombre de él específicamente no. Pero sí de las organizaciones criminales han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera”, explicó el titular de la Secretaria de Seguridad en México.

Cadena perpetua para 'El Mayo' Zambada: El histórico fallo en Brooklyn y su llamado a frenar la violencia

El pasado 20 de julio 2026, la Corte de Brooklyn dictó cadena perpetua para Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los narcotraficantes más peligrosos y poderosos en México, tras casi un año de declararse culpable.

Tras escuchar la sentencia, el cofundador del Cártel de Sinaloa pidió que cese la violencia en México y en cualquier otra parte del mundo.

"Crecí creyendo que la violencia era normal; sin embargo, la violencia debe acabar en México y en otros lugares, se lleva vidas, destruye familias y aumenta la muerte, nadie gana este tipo de guerras", dijo el capo durante su audiencia.