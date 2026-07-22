Golpiza en la Guerrero: Cae pareja de agresores tras dejar grave a un hombre en Reforma; llevaban un palo de madera

Caen por peleoneros. Dos hombres fueron detenidos tras ser señalados como presuntos responsables de agredir a golpes a un ciudadanos en calles de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX); la víctima fue encontrada con heridas en plena vía pública.

Golpeado con un palo en Paseo de la Reforma: Así rastrearon y atraparon a los agresores

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle Moctezuma, en la colonia Guerrero, tras el reporte de una persona lesionada y con manchas de sangre que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

Al llegar al lugar, paramédicos de Protección Civil trasladaron de emergencia a la víctima tras se diagnosticada con policontusiones y traumatismo craneoencefálico leve.

Con ayuda de las cámaras seguridad en la zona, la policía capitalina logró identificar a un grupo de personas que golpearon a la víctima, así como la ruta de escape que tomaron los agresores.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron interceptar a los sospechosos en eje 1 Norte y Paseo de la Reforma. Al momento de la revisión se les aseguró un palo de madera con manchas de sangre.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la razón por la que estas personas atacaron a golpes al sujeto; tampoco reveló la identidad de la víctima y si algún familiar fue notificado de la agresión.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En una acción coordinada entre oficiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico y los operadores del #C2 #Centro, dos sujetos que, al parecer, agredieron físicamente a una persona, fueron detenidos en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx.



Los efectivos policiales… pic.twitter.com/nmZbSJ46VH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 22, 2026

Ante el Ministerio Público: Definen la situación legal de los dos detenidos por la golpiza

Los dos detenidos de entre 25 y 31 años de edad, acusados por su presunta participación en la golpiza de esta persona, fueron presentados ante el Ministerio Público para definir la situación legal.

"A la altura del Eje 1 Norte y la avenida Paseo de la Reforma donde los oficiales los interceptaron, detuvieron y les realizaron una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual les hallaron un palo de madera con manchas hemáticas; por lo que los hombres de 25 y 31 años de edad, fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de un comunicado oficial.