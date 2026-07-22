Simulan cateo y órden de aprehensión para privar a una persona en la CDMX; vinculan a proceso a uno

Jorge Iván “N”, quien junto con otras personas simularon un cateo y una orden de aprehensión para privar de la libertad a una persona el 12 de junio, en Querétaro, fue vinculado a proceso por estos hechos.

Se dio a conocer que el pasado 12 de junio del presente año, Jorge Iván, tuvo participación en el delito de secuestro y robo calificado en Colón, Querétaro.

Gracias al trabajo coordinado de @SSPCMexico, @FGRMexico y la @fiscaliaqro, fue vinculado a proceso Jorge Iván “N”, detenido el pasado 15 de julio por su participación en el delito de secuestro y robo calificado, ocurridos el 12 de junio en Colón, Querétaro.



De acuerdo con la… pic.twitter.com/tKT8CiXjkn — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 22, 2026

Fingen ser agentes para privar de su libertad a víctima y exigirle dinero

Los sujetos simularon un cateo y unaa orden de aprhensión presentando documentación falsa e insignias apócrifas para privar de la libertad a la víctima. Tras ello la despojaron de sus bienes y trasladarla a la Ciudad de México, donde exigieron una suma millonaria por su liberación.

El 15 de julio pasado, tras procesos de investigación, se pudo dar la captura del sujeto, sumándose a las ocho vinculaciones a proceso por los delitos mencionados.

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¿Cuándo es privación ilegal de la libertad en México?

La privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro es un delito que se castiga hasta con 140 años de prisión y 24 mil días de multa según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Algunas formas de prevenir este delito de acuerdo con la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) son:

1. No proporcionar información personal o familiar a desconocidos, incluyendo a prestadores de servicios.

2. Mantener comunicación constante con tu familia; infórmales dónde y con quién estarás.

3. Evita dar a conocer tu situación económica; no ostentes tus bienes, recursos, joyas o equipos tecnológicos.

4. Distribuye tu dinero en distintas cuentas bancarias; evita llevar contigo todas tus tarjetas de crédito o mucho dinero en efectivo.

5. Permite el acceso a tu hogar sólo a quienes sean de tu entera confianza.

6. No hagas alarde de los viajes que realizarás; evita publicar tu ubicación en tiempo real dentro de tus redes sociales.

7. Identifica y comparte los datos de los vehículos de renta que abordarás.

8. Cambia constantemente las rutas por las que transitas diariamente.

9. Mantente alerta mientras caminas o conduces; evita distraerte con tu teléfono celular.

10. Si notas alguna actividad o persona sospechosa en tu entorno, repórtala inmediatamente a las autoridades.

No olvides que el número de emergencias para estos caso o situaciones de emergencia siempre es el 911. Está disponible las 24 horas del día; úsalo en caso de ser víctima o testigo de algún secuestro.