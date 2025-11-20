Impactante erupción del volcán Semeru: nubes de ceniza, evacuaciones y alerta máxima en Indonesia

El volcán Semeru, ubicado en la isla de Java, en Indonesia, estalló con una violenta erupción que encendió las alarmas por su potencia y alcance, además de que provocó evacuaciones masivas y un aumento del nivel de alerta al máximo.

#WargaJatim, tetap waspada.



Gunung Semeru saat ini berada pada Status Awas Level 4, dan Pemerintah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Erupsi Semeru 2025 selama 7 hari. Keselamatan adalah prioritas utama.



Simak panduan penting yang harus kamu lakukan saat terjadi pic.twitter.com/j9fw31fgPN — Pemprov Jawa Timur (@JatimPemprov) November 20, 2025

VIDEO: potente fue la erupción del Semeru en Indoensa

De acuerdo con la agencia de vulcanología de Indonesia, el monte Semeru generó varias explosiones, lanzando flujos piroclásticos, es decir: una mezcla de roca, gas y ceniza, que recorrieron hasta 7 kilómetros por sus laderas.

Las enormes columnas de ceniza alcanzaron hasta los dos kilómetros de altura, por lo que cubrieron pueblos cercanos, además de que generaron una nube densa y oscura sobre la región.

Por su parte, la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB) elevó el nivel de alerta a Nivel IV (máximo) y estableció una zona de peligro de al menos 8 kilómetros alrededor del volcán.

Der indonesische #Vulkan Semeru, auch bekannt als Mahameru, ist am Mittwoch, dem 19. November 2025, ausgebrochen. Glühende Wolkensäulen erreichten eine Höhe von zwei Kilometern. Eine Mischung aus Gestein und Lava bewegte sich bis zu sieben Kilometer den Hang hinunter. pic.twitter.com/zYFIBppOQZ — RT DE (@de_rt_com) November 20, 2025

Evacuaciones masivas tras poderosa eripción en Indonesia

Hasta el momento, unos 300 habitantes de aldeas vulnerables en el distrito de Lumajang, en Java Oriental, han sido reubicados en albergues temporales que fueron instalados en escuelas, mezquitas y edificios comunitarios.

Además, se supo que más de 170 montañistas, incluidos guías y porteros, quedaron varados en el campamento de Ranu Kumbolo, pero las autoridades confirmaron que ya fueron evacuados y que se encuentran a salvo.

Imágenes captadas por medios locales y la prensa internacional muestran un escenario impresionante, además de aterrador: densas columnas de ceniza, flujos brillantes descendiendo por la ladera, e incluso casas parcialmente cubiertas por material volcánico.

🌋 Plus d'un millier de personnes ont dû être évacuées après une nouvelle éruption du mont #Semeru, le plus haut #volcan de l'île de #Java, en #Indonésie 🇮🇩.



En 2021, une éruption du même volcan avait tué 50 personnes pic.twitter.com/E36HzBpiG4 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) November 20, 2025

Según testimonios recogidos por Al Jazeera, algunos pobladores describieron el momento como si fuera de noche, debido a la oscuridad causada por la caída de ceniza.

Cabe decir que el Monte Semeru, también llamado Mahameru, es el volcán más alto de Java, con 3 mil 676 metros de altitud. No es la primera vez que entra en erupción de forma violenta: en diciembre de 2021 tuvo un episodio devastador que cobró la vida de decenas de personas.

Su proximidad con zonas pobladas y su actividad constante lo convierten en uno de los volcanes más vigilados de Indonesia, país situado sobre el “Anillo de Fuego” del Pacífico.

La cumbre de Semeru, con sus erupciones repentinas y peligrosas, recuerda lo frágil que es la vida en los entornos volcánicos; ¿urge replantear las políticas de riesgo para proteger a las comunidades?