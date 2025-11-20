Logo InklusionSitio accesible
Impactante erupción del volcán Semeru: nubes de ceniza, evacuaciones y alerta máxima en Indonesia

Más de 170 montañistas, incluidos guías y porteros, quedaron varados en el campamento de Ranu Kumbolo, tras la erupción del volcán en Indonesia.

El volcán Monte Semeru arroja material volcánico durante una erupción vista desde la aldea de Sumbermujur en Lumajang, provincia de Java Oriental, Indonesia.
El Monte Semeru despierta con furia: decenas de aldeas cubiertas por lava, roca y humo en Indonesia|AFARTV YOUTUBE CHANNEL
Escrito por: Arturo Engels

El volcán Semeru, ubicado en la isla de Java, en Indonesia, estalló con una violenta erupción que encendió las alarmas por su potencia y alcance, además de que provocó evacuaciones masivas y un aumento del nivel de alerta al máximo.

VIDEO: potente fue la erupción del Semeru en Indoensa

De acuerdo con la agencia de vulcanología de Indonesia, el monte Semeru generó varias explosiones, lanzando flujos piroclásticos, es decir: una mezcla de roca, gas y ceniza, que recorrieron hasta 7 kilómetros por sus laderas.

Las enormes columnas de ceniza alcanzaron hasta los dos kilómetros de altura, por lo que cubrieron pueblos cercanos, además de que generaron una nube densa y oscura sobre la región.

Por su parte, la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB) elevó el nivel de alerta a Nivel IV (máximo) y estableció una zona de peligro de al menos 8 kilómetros alrededor del volcán.

Evacuaciones masivas tras poderosa eripción en Indonesia

Hasta el momento, unos 300 habitantes de aldeas vulnerables en el distrito de Lumajang, en Java Oriental, han sido reubicados en albergues temporales que fueron instalados en escuelas, mezquitas y edificios comunitarios.

Además, se supo que más de 170 montañistas, incluidos guías y porteros, quedaron varados en el campamento de Ranu Kumbolo, pero las autoridades confirmaron que ya fueron evacuados y que se encuentran a salvo.

Imágenes captadas por medios locales y la prensa internacional muestran un escenario impresionante, además de aterrador: densas columnas de ceniza, flujos brillantes descendiendo por la ladera, e incluso casas parcialmente cubiertas por material volcánico.

Según testimonios recogidos por Al Jazeera, algunos pobladores describieron el momento como si fuera de noche, debido a la oscuridad causada por la caída de ceniza.

Cabe decir que el Monte Semeru, también llamado Mahameru, es el volcán más alto de Java, con 3 mil 676 metros de altitud. No es la primera vez que entra en erupción de forma violenta: en diciembre de 2021 tuvo un episodio devastador que cobró la vida de decenas de personas.

Su proximidad con zonas pobladas y su actividad constante lo convierten en uno de los volcanes más vigilados de Indonesia, país situado sobre el “Anillo de Fuego” del Pacífico.

La cumbre de Semeru, con sus erupciones repentinas y peligrosas, recuerda lo frágil que es la vida en los entornos volcánicos; ¿urge replantear las políticas de riesgo para proteger a las comunidades?

