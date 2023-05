Erupciones volcánicas: esto cubre un seguro de daños

Los desastres naturales son frecuentes, por lo que es mejor estar siempre prevenidos para preservar primero la vida, y después, proteger dentro de la medida posible los bienes personales y materiales, con un seguro de daños: entre los principales desastres naturales están los sismos, los incendios, las inundaciones por lluvias, así como los daños generados por el paso de huracanes, pero también están las erupciones volcánicas.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, México es un país propenso a los desastres naturales y las erupciones volcánicas se agregan a la lista, pues está ubicado en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico” que, según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, actualmente, conviven en nuestro territorio 48 volcanes activos, siendo los más destacados el de Colima, (entre el estado del mismo nombre y Jalisco) y el Popocatépetl, en los límites de Morelos, Puebla y el Estado de México. Ambos monitoreados 24 horas y que pueden seguirse en tiempo real en el Atlas Nacional de Riesgo.

¿Qué seguro se necesita para daños causados por volcanes?

De acuerdo con la AMIS, el contratante de un seguro debe fijarse bien que su seguro de vivienda, además de incluir daños por erupción volcánica, cubra los daños que pudiera causar el flujo de lava, pérdidas por detonación volcánica, ondas de expansión, ceniza y polvo; así como incendios o explosiones resultantes de la erupción.

Además, si una vivienda o un negocio asegurado que ha sido evacuado, sufre saqueos, robos o vandalismo, estos daños también estarían cubiertos bajo las pólizas según sean sus especificaciones.

Para el caso de autos, estos estarán cubiertos en la porción del seguro que se conoce como cobertura extensiva o cobertura para otros riegos, cabe señalar que esta porción de la póliza es opcional y voluntaria, si el propietario no la desea y no la adquiere, el seguro de responsabilidad civil no cubrirá los daños del vehículo.

🌋Si vives cerca del #Popocatépetl, debes tener en cuenta que durante las exhalaciones se producen emisiones de diversos materiales.



⚠️Toma en cuenta estas recomendaciones y protégete de la ceniza.⬇️

⁦@laualzua⁩ pic.twitter.com/YHT1sMtz5A — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 23, 2023

¿Qué hacer en caso de una erupción volcánica?

Antes de contratar un seguro, dice la AMIS, es muy importante que te dirijas con un agente capacitado para que te oriente y te brinde asesoría, pues en caso de ser necesario, querrás que tu póliza sea lo más completa posible. También es importante que sepas el costo puede variar según la zona en la que se encuentre tu vivienda o negocio, aunque lo más importante es que siempre estés prevenido.

La AMIS puntualiza que aún antes de que el volcán inicie su actividad, debes tomar tus precauciones: prepara tus documentos importantes, un botiquín de emergencia, y en caso de no contar con un seguro, lo mejor es que te acerques a un agente, él podrá ayudarte a contratar un seguro de vivienda o auto, con cobertura de desastres naturales y adaptado a tus necesidades.

¿Qué está pasando con el volcán Popocatépetl?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el volcán Popocatépetl ha incrementado su actividad en los días recientes, con una mayor emisión de vapores, gases y material incandescente.

A las 13:43 horas de este martes, el volcán registró una explosión de vapor de agua y gas, con bajo contenido de ceniza, que alcanzó una altura de 1,000 metros en dirección al sureste de Puebla.

Ante esta situación, se mantiene un monitoreo permanente de la actividad del volcán, que continúa en categoría Amarillo Fase 3.