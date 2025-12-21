Ponche navideño: mercado local vs. Central de Abasto Iztapalapa; el precio que aprietan el bolsillo

En diciembre, el ponche deja de ser solo una bebida tradicional para convertirse en un reflejo del bolsillo familiar. Lo que antes se resolvía con una visita rápida a un mercado local, hoy implica hacer cuentas: comparar precios, medir traslados y decidir si realmente conviene ir más lejos como a la Central de Abasto en Iztapalapa para ahorrar unos cuantos pesos. ¿Cuál es el precio real de ponche?

¿Comprar los ingredientes en el mercado local o ir a la Central de Abastos de Iztapalapa?

Con el objetivo de conocer cuánto cuesta preparar ponche en esta temporada decembrina, se realizó un comparativo tomando como base la compra de un kilo de cada ingrediente básico, tanto en un mercado de la colonia como en la Central de Abastos de Iztapalapa.

El resultado, a simple vista, parece no marcar grandes diferencias. En el mercado local, el gasto aproximado es de 215 pesos para preparar ponche suficiente para alrededor de siete personas.

Productos como la guayaba, el tejocote y la canela resultan más accesibles, lo que favorece a quienes hacen compras pequeñas y buscan cercanía.

La inflación amenaza hasta el ponche navideño... Antes llenabas la olla sin pensar, hoy cada guayaba y tejocote se calcula. En noviembre 2025, el índice de la inflación llegó 3.80% más alto que en octubre. Con 215 pesos en el mercado local apenas alcanza para siete personas; en la Central de Abasto, la cuenta es casi igual, un peso de diferencia. Lo que parecía ahorro se convierte en gasto extra entre pasaje, gasolina y tiempo. Este diciembre, el reto no es dónde comprar, sino cómo ajustar la tradición: el ponche no desaparece, se transforma.

En la Central de Abastos, el costo total ronda los 216 pesos para la misma cantidad de ponche. Algunos ingredientes, como la manzana, la ciruela pasa y el piloncillo, se encuentran a menor precio.

Sin embargo, otros productos, como la canela y el tejocote, elevan el monto final, equilibrando la lista. En términos de precios directos, la diferencia entre ambos puntos de venta es prácticamente inexistente.

¿Qué es lo que aumenta al bolsillo para hacer el ponche?

El factor que cambia por completo la balanza es el transporte. El pasaje para llegar a la Central de Abastos puede ir de los 18 a los 30 pesos, y en algunos casos alcanzar hasta 50 pesos por trayecto, dependiendo del punto de origen.

Al sumar el traslado de ida y vuelta, el gasto final puede incrementarse entre 36 y 100 pesos más, llevando el costo total del ponche a cerca de 300 pesos o incluso superarlo.

Vendedores de la Central señalan que los precios han registrado incrementos de entre 20 y 50 por ciento del 2024 al 2025.

Este año, la cena de Navidad y Año Nuevo para 15 personas ronda los $17,100, un 17% más cara que el año pasado.

Este año, la cena de Navidad y Año Nuevo para 15 personas ronda los $17,100, un 17% más cara que el año pasado.

🎄💸 Salir a cenar puede costar entre 2 y 5 veces más por persona. Desde ANPEC recordamos que celebrar en casa ayuda a cuidar el bolsillo, fortalece el consumo local y…

Aun así, el gasto promedio para preparar ponche se mantiene entre los 200 y 300 pesos, incluso para reuniones más grandes.

La conclusión es clara: hoy el ahorro ya no depende tanto del lugar de compra, sino del impacto total en el bolsillo. En una temporada donde cada peso cuenta, las familias enfrentan un diciembre en el que deben hacer más con menos.