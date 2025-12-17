Festejar sale caro: la cena de Navidad puede costar hasta 17 mil pesos; esta es la lista de precios
La cena de Navidad para 15 personas puede alcanzar los 17 mil pesos, un 17% más que el año pasado. Te decimos cuánto cuesta cada ingrediente y cómo ahorrar.
La cena de Navidad y Año Nuevo representa uno de los gastos más fuertes del cierre de año para las familias mexicanas. Este 2025, preparar una cena para 15 personas puede costar hasta 17 mil pesos, un incremento de 17% respecto al año pasado.
Ante este panorama, conocer el precio de cada ingrediente, comparar opciones de compra y planear con anticipación se vuelve clave para cuidar el bolsillo sin renunciar a la tradición.
La cena de Navidad y Año nuevo; una tradición que genera gastos de miles de pesos
En Navidad y Año Nuevo, las cenas serán más caras este año para las familias mexicanas. De acuerdo con un análisis de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ( ANPEC ), el costo de celebrar en casa para un grupo de 15 personas alcanza los 17 mil 100 pesos. En promedio, cada integrante de la familia desembolsa mil 140 pesos, este dato es sin salir de casa.
Este año, la cena de Navidad y Año Nuevo para 15 personas ronda los $17,100, un 17% más cara que el año pasado.— ANPEC (@ANPECmx) December 17, 2025
🎄💸 Salir a cenar puede costar entre 2 y 5 veces más por persona. Desde ANPEC recordamos que celebrar en casa ayuda a cuidar el bolsillo, fortalece el consumo local y… pic.twitter.com/WtSoMgiRSq
El mayor gasto se concentra en la cena principal, que incluye platillos tradicionales como pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de guarniciones, puré, pastas y relleno, con un costo estimado de 7 mil 150 pesos.
A esto se suman las bebidas, que contemplan cerveza, sidra para el brindis, tequila, ponche, refrescos y el hielo, con un gasto aproximado de 4 mil 550 pesos.
El postre, que suele incluir pastel y ensalada de manzana, representa un desembolso adicional de mil 450 pesos, mientras que las entradas como frituras, patés, quesos y aceitunas ascienden a mil 750 pesos.
Además, las familias destinan alrededor de mil 200 pesos en decoraciones y entre 500 y mil pesos en regalos para el intercambio navideño.
¿Cena de Navidad en casa o en un restaurante?
La ANPEC destaca que celebrar en casa continúa siendo la opción más accesible frente a los restaurantes, donde los precios por persona se elevan considerablemente.
En establecimientos de gama baja, la cena cuesta entre mil 200 y mil 800 pesos por persona; en gama media, el rango va de 2 mil 500 a 5 mil pesos; y en restaurantes de lujo, el costo puede alcanzar entre 5 mil y 10 mil pesos por comensal.
Lista para la cena de Navidad
Plato fuerte (7 mil 150 pesos)
- Pavo navideño
- Pierna de cerdo
- Bacalao
- Romeritos
Guarniciones
- Puré de papa
- Pasta (espagueti o coditos)
- Ensalada de verduras
- Relleno para pavo
Entradas
- Frituras
- Patés
- Quesos variados
- Aceitunas
Postres
- Pastel
- Ensalada de manzana
Bebidas (4 mil 550 pesos)
- Cerveza
- Sidra para el brindis
- Tequila u otra bebida alcohólica
- Ponche
- Refrescos
- Hielo
Extras
- Decoraciones navideñas
- Regalos para el intercambio
Ante este panorama, la organización recomienda planear con anticipación, ajustar el menú y priorizar la convivencia familiar, ya que festejar en casa no solo ayuda a cuidar el bolsillo, sino que también impulsa el consumo local.