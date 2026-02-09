Vermont se queda con calles cubiertas de nieve por esta razón (y no es el clima)

La tormenta invernal que azota a Estados Unidos no sólo deja los termómetros bajo cero, sino que acarrea enormes cantidades de nieve en las casas y calles. Usualmente, gobiernos locales y empresas usan sal para removerla, pero en esta temporada, las carreteras de Vermont se han quedado cubiertas de blanco.

Vermont bajo hielo: La crisis por escasez de sal que paraliza las carreteras

Y es que problemas en el suministro de sal dificultan que los caminos sean limpiados de la nieve en al menos una docena de pueblos en la entidad de la Unión Americana.

Jay Quenneville, propietario de una empresa de barredoras de nieve, aseguró que el precio de la sal incrementó un 46% en comparación con la última temporada, con lo cual sólo tienen un suministro para emergencias.

Emergencia en los condados: ¿Por qué no llegan los suministros de sal?

No obstante, el alto precio es sólo una parte del problema, ya que también hay problemas en el suministro de la sal. Algunas empresas de remoción de nieve incluso la han mezclado con arena para que rinda más y sea más efectiva a la hora de barrer las calles.

El gobierno del estado de Vermont anunció que habrá ayudas temporales para que las empresas distribuidoras de sal detengan entregas a reservas estatales y primera abastezcan a ciudades y clientes locales. Además, piden mayor precaución a los conductores en las carreteras.

“Reduzca la velocidad, conduzca por debajo del límite de velocidad y dentro de sus posibilidades. Los neumáticos para nieve siempre son buenos, pero no van a ser una solución definitiva; a la larga, no servirán de nada”, aseveró Michael Chistolini, sargento del Departamento de Policía de Essex.

La ciencia del deshielo: ¿Cómo funciona realmente la sal sobre la nieve?

El uso de sal para remover la nieve es debido a que ésta ayuda a reducir el punto de congelación del hielo. Y es que la sal altera la capacidad de las moléculas de agua para congelarse. Es decir, no hace que se derrita, sino que baja la probabilidad de que el agua se congele.

Posteriormente, los coches hacen fricción en las carreteras, lo que genera calor, lo que hace que la sal se disuelva en el agua.