Tormenta invernal masiva azota Estados Unidos con nieve, hielo y frío extremo

Después de que una tormenta invernal masiva dejara más de 100 muertos en Estados Unidos, un nuevo fenómeno de este tipo avanza por dicho país este fin de semana, desde el centro de Texas hasta el Noreste.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó nieve intensa, aguanieve y lluvia congelada desde las Grandes Llanuras del Sur hasta el Medio Sur, a partir del desde el viernes 6 de febrero de 2026. El sistema cruza la Costa Este durante el fin de semana, según un boletín del NWS del miércoles.

Autoridades advierten sobre condiciones de viaje difíciles, cortes prolongados de electricidad y daños en árboles en el sureste de Estados Unidos. Funcionarios gubernamentales piden a los residentes a evitar viajes y prepararse para apagones.

Un frente de aire frío desde Canadá choca con aire cálido del sur, lo que genera acumulaciones significativas de nieve y hielo, explican los pronosticadores. El viento helado hará que los termómetros bajen hasta los -46°C en las Grandes Llanuras del Norte, así como en partes de Dakota del Norte y Minnesota. Desde Texas hasta Carolina del Norte, la sensación térmica caerá por debajo de cero.

El NWS emitió avisos de tormenta invernal en Texas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Kentucky, Missouri, Louisiana, Tennessee, Carolina del Norte, Virginia Occidental y Virginia. Los expertos confían en un evento prolongado e impactante, aunque la ubicación y cantidad de precipitación pueden variar.

En ciudades como Nueva York , el frío intenso afecta a residentes vulnerables. Joan Ochei recoge comida caliente en la Iglesia Episcopal St. Clement's en Midtown: “Congelando, está congelando. Pero tenemos que sacarle el mejor provecho”. Una voluntaria nota menos asistentes a la iglesia para recoger comida por el clima, lo cual le preocupa.

La ciudad amplió el servicio de autobuses públicos con calefacción y centros de albergue. El alcalde Zohran Mamdani anunció que desplegó a 150 trabajadores de alcance para llevar neoyorquinos a albergues.

En Staten Island, personal removió más de 11 millones de toneladas de nieve. “Esto es el trabajo de los empleados municipales junto con más de 550 trabajadores que salen a toda hora para llevar a los neoyorquinos sin hogar adentro”, asegura el alcalde.