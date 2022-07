Piden reabrir escuela tras supuestos abusos de profesor en Edomex

Padres de familia del colegio Erureka, en Tlalnepantla, Estado de México, se manifestaron en las inmediaciones del escuela y piden se reabra que desde el 8 de julio fue suspendida por supuestos abusos del profesor de computación contra menores de 4 y 5 años de edad.

El maestro acusado de estos abusos ya fue detenido por la Fiscalía mexiquense en mayo y será el 15 de julio cuando un juez resuelva su situación legal.

Los padres que se manifiestan, aseguran, no defienden al profesor, pero quieren que sus hijos concluyan su ciclo escolar.

“Nosotros estamos en apoyo de que vuelvan abrir la escuela, no estamos defendiendo a nadie que pueda ser culpable, solo queremos que la habrán para que nuestros niños terminen el ciclo escolar como debe de ser que nos entreguen la papelería correspondiente”, aseguró Alicia Tamez, madre de un alumno de la escuela Erureka.

Y agregó la mamá “Nosotros de siempre, conocemos al personal y a la miss, la mayoría son maestras mujeres, entonces se nos hace injusto que ellas están pagando por todo esto que se vayan a quedar sin empleo, porque es como una empresa, entonces nosotros estamos de manera pacífica ahorita ya nos están agrediendo la otra parte, solo queremos que habrán por que los niños quieren mucho a sus maestras“.

Al lugar de la protesta, arribaron padres de los niños que presuntamente fueron abusados por lo que se registraron algunos conatos de bronca en las inmediaciones de la escuela Erureka.

Detenido vinculado a proceso

El profesor de nombre Armando acusado de abusos contra menores, fue detenido en mayo, por la fiscalía mexiquense y ya fue vinculado a proceso.

Los padres de familia exigían también se presentará a declarar a la dueña de la escuela, la maestra Judith.

“Yo metí a mis niños a esa escuela porque me dijeron que en todos los salones había cámaras y que todo el tiempo estaban siendo monitoreados; sin embargo, cuando me hacen el recorrido por toda la escuela, este, justamente el salón de computación no me dejaron entrar, me dijeron que estaba siendo pintado y que por ese motivo no podía entrar pero que había cámaras ahí", expresó Alejandra, mamá de menor.

La directora rindió su declaración ante el Ministerio Público y será el 15 de julio cuando un juez resuelva la situación jurídica del profesor de computación.