Elaboran esferas navideñas con lienzo de rebozo en el Edomex

Con el lienzo del rebozo decidieron confeccionar esferas para decorar árboles navideños de manera artesanal en temporada decembrina.

Son un grupo de jóvenes originarios de los municipios mexiquenses de Calimaya y Tenancingo que con ingenio y creatividad se auto emplean.

“Si esa es una meta aquí del taller el siempre buscar cosas nuevas he el estar innovando siempre sacar como que piezas que le gusten a la gente que le agraden y ahora con el tema de la fecha que se acerca que es la navidad le estamos dando ese toque artesanal a la navidad con las esferas de rebozo,” dijo Crispin Romero, artesano.

El rebozo es una prenda que usaban las mestizas en el siglo XVIII actualmente sigue distinguido a la mujer mexicana que le da identidad y genera empleo.

Al respecto Jesús Fuentes Enríquez otro de los artesanos declaró: “el rebozo como tal tradicional cada vez se vende menos entonces nos hemos forzado a pues elaborar otro tipo de piezas no prendas accesorios e incluso en este caso la esfera. Con eso sostenemos la elaboración del rebozo tradicional he los más de 30 compañeros de Tenancingo y Calimaya que estamos trabajando pues así es como sostenemos la elaboración del tradicional rebozo.”

“Somos jóvenes ya que las señoras que antes hacían los rebozos empuntaban hacían las pues si el telar he pues ya son señoras grandes hay veces que a sus nietos a sus mismas familias no les llama la atención y entonces de una forma u otra la rebocería está haciendo que los jóvenes se involucren para no perder la tradición.” Expresó Maritere Carmona González, artesana.

El proceso para elaborar una esfera no es tan sencillo como parece, son más de 18 pasos para un lienzo que después será cortado.

Al final Jesús Fuentes Enríquez agregó: “cortamos los pedazos del lienzo y luego ya marcamos lo que es la esfera de unicel, los cinco gajos y luego ya colocamos los pedazos de rebozo se los colocamos sobre la esfera y la vamos introduciendo la vamos armando y ya se le colocan las piezas metálicas que van en los extremos que le dan la decoración junto con la cinta metálica que se coloca.”

El precio de las esferas de casi ocho centímetros de diámetro se de 90 pesos la pieza o bien 950 la docena.