Así fue el vuelo de Jeff Bezos y Blue Origin al espacio

Jeff Bezos y el resto de la tripulación de la cápsula New Shepard, de Blue Origin, concluyeron exitosamente el primer vuelo tripulado al espacio, de apenas 11 minutos, de la comapañía, sin que se presentara alguna anomalía.

Nueve días después de que el británico Richard Branson liderara el exitoso vuelo suborbital inaugural de su empresa de turismo espacial, Jeff Bezos voló más alto, 100 kilómetros en el caso de Blue Origin, frente a los 86 km de Virgin Galactic, en lo que los expertos consideran que fue el primer vuelo al espacio sin piloto del mundo con una tripulación exclusivamente civil.

Junto al magnate, también viajaron su hermano Mark, la piloto Wally Funk y el invitado Oliver Daemen, quienes también cumplieron cumplieron su sueño de viajar al espacio, mientras millones de personas siguieron su hazaña a través de YouTube.

A las 7:30 de la mañana, Jeff Bezos y los otros tres tripulantes de la nave llegaron al punto de despegue, en las inmediaciones del poblado de Van Horn, Texas. Los cuatro astronautas hicieron los últimos preparativos, mientras que el equipo de Blue Origin terminaba de verificar el estado del cohete.

Fue en punto de las 8:00 de la mañana cuando el cohete New Shepard encendió sus propulsores y dio comienzo a la misión espacial, y en un lapso de menos de cinco minutos, la aeronave ya estaba en la subórbita, donde la gravedad terrestre se termina, aproximadamente a 100 kilómetros sobre la superficie terrestre.

El cohete de Blue Origin mantuvo la propulsión por un par de minutos más y posteriormente inició su descenso a la superficie terrestre, no sin antes dar un breve recorrido por fuera de la órbita de la Tierra.

Una vez que el cohete entró a la atmósfera, la cápsula espacial se despegó de los propulsores para iniciar las maniobras de descenso. El cohete tocó tierra aproximadamente 10 minutos después de haber despegado, sin presentar ninguna anomalía durante todo el recorrido.

Un minuto después, las cámaras enfocaron la cápsula de la misión New Shepard que ya descendía con seguridad gracias al paracaídas con el que fue equipada. Tres minutos después, aproximadamente, la cápsula tocó el suelo del desierto de Texas, trayendo a salvo a sus cuatro tripulantes.

The capsule carrying billionaire businessman Jeff Bezos and three crew members returns by parachute after their flight aboard Blue Origin’s New Shepard rocket near Van Horn, Texas , U.S., July 20, 2021. REUTERS/Joe Skipper|JOE SKIPPER/REUTERS

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Familiares recibieron a pasajeros del Blue Origin

Aproximadamente cinco minutos después de que la cápsula volvió a la Tierra, se acercaron autos en los que viajaban los familiares de los cuatro tripulantes.

El equipo que esperaba en la superficie realizó algunas maniobras para liberar seguros y retirerar el paracaídas, y luego salieron de la cápsula Wally Funk, Oliver Daemen y los hermanos Mark y Jeff Bezos.

Los viajeros espaciales se acercaron a sus familiares, quienes los recibieron con besos y abrazos, además de una botella de champán para celebrar que el primer vuelo tripulado de Blue Origin resultó exitoso.

Aunque Jeff Bezos no fue el primer multimillonario en llegar al espacio, sí es el que más lejos ha llegado hasta ahora, pues su competidor, Richard Branson, llegó a 86 kilómetros sobre la superficie terrestre en el vuelo inaugural del turismo espacial, realizado por la compañía Virgin Galactic.

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