Encuentran espada de bronce de tres mil años de antigüedad, está en perfecto estado

Un grupo de expertos encontró una espada de bronce de tres mil años de antigüedad en una tumba de Alemania. El objeto que estaba junto a tres esqueletos misteriosos, se encuentra en perfecto estado.

Este peculiar descubrimiento arqueológico ocurrió en la región de Norlinga, en el sur de Alemania. Esta espada de bronce que fue forjada hace más de tres mil años, mantiene maravillados a los expertos ya que a pesar de que fue desenterrada, el arma prácticamente conserva un cierto grado de brillo.

Espada de bronce en perfecto estado y de tres mil años de antigüedad, fue hallada en Alemania

|Archäologie-Büro Dr. Woidich



Los expertos estiman que esta espada pertenece a finales del siglo XIV a.C., durante la Edad de Bronce. Su empuñadura octagonal y su impecable estado de preservación, resaltan la importancia y el valor del hallazgo efectuado en Alemania.

La oficina responsable de la preservación de monumentos en Baviera, señala que este objeto fue recuperado de una tumba en la que se encontraban los restos de tres personas, un hombre, una mujer y un niño. Además de la espada de bronce, en la tumba también encontraron otros objetos de bronce, por lo que expertos señalan que estas personas fueron enterradas en rápida sucesión.

Cabe señalar que este tipo de hallazgos de objetos individuales suelen estar relacionados con rituales funerarios en los que las armas eran colocadas en las tumbas a manera de ofrendas y hasta de símbolos de estatus social.

Una espada de este tipo, con un mango octogonal hecho completamente de bronce, es un hallazgo raro https://t.co/TgCMirY83g — CNN en Español (@CNNEE) June 16, 2023

Hallazgo de espada bronce puede proporcionar datos de fragmentos perdidos de la historia

Este tipo de hallazgos se encuentran asociados a rituales funerarios en donde las armas eran depositadas como símbolos de estatus o de ofrenda y son de suma importancia ya que ofrecen pistas a los arqueólogos acerca de las creencias, las prácticas culturales y religiosas de las comunidades durante la denominada Edad de Bronce.

Esta espada encontrada en Norlinga podría proporcionar valiosos datos y conocimientos sobre el pasado ya que durante aquel período, las espadas de bronce eran consideradas armas de prestigio y poder, además de que su uso y fabricación se encontraban relacionados a la élite guerrera de la sociedad.