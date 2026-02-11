España advierte a Cuba, Nicaragua y México para que recuperen su libertad y pongan fin a los “narcoestados”

¡Contundente mensaje a México! La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, emitió un fuerte mensaje durante su participación en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en Mar-A-Lago, Estados Unidos, donde defendió la libertad como eje del desarrollo, además de que criticó al comunismo en América Latina y advirtió acerca de la expansión de lo que calificó como “narcoestados”.

En su mensaje, Díza Ayuso afirmó que el continente enfrenta una crisis humanitaria y política reflejada, especialmente, en el éxodo de millones de personas, al que atribuyó directamente a gobiernos y dictaduras comunistas: “Hablamos de un éxodo de más de ocho millones de personas a las que el comunismo les ha arrebatado todo”.

¿Qué dijo Ayuso sobre Venezuela y América Latina?

La mandataria madrileña calificó la situación de Venezuela como “la herida más importante que tenemos que curar”, en referencia a los millones de ciudadanos que viven fuera de su país, incluidos quienes residen en Madrid, Estados Unidos y otras regiones del mundo.

En ese contexto, expresó su deseo de que Cuba , Nicaragua y otros países como México, según sus propias palabras, “rompan esas cadenas, recuperen su libertad y pongan fin a los narcoestados”, los cuales, afirma, están siendo impulsados por dictadores de ultraizquierda.

La libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar por los venezolanos en todo el mundo.



Que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México rompan esas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados. @IdiazAyuso pic.twitter.com/sPa3B3Mca3 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) February 11, 2026

Madrid, libertad y motor económico

Durante su discurso, Ayuso presentó a Madrid como una región de acogida, prosperidad, además de libertades, asegurando que se ha convertido en un motor económico y social de España, así como un destino para personas que “huyen de los totalitarismos, el miedo y la decadencia”.

“La libertad y la vida son los dos bienes más preciados del ser humano”, señala Ayuso, al destacar una visión política que apuesta por el esfuerzo individual y la excelencia, sin que los gobiernos actúen como “látigo ni mordaza”.

Hispanidad, Estados Unidos y un proyecto común

Ayuso subrayó la relación histórica entre España y Estados Unidos, al recordar el legado hispano presente en nombres de ciudades, estados y apellidos, además de que afirmó que el mundo no se entiende sin la visión hispana, integrada por más de 600 millones de personas unidas por idioma, valores occidentales y raíces culturales comunes.

Anunció además que Estados Unidos será el país invitado en la Hispanidad 2026, con motivo del 250 aniversario de su independencia, ocasión en la que se le otorgará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

En Contexto | El comunismo mantiene secuestrada la libertad financiera en Venezuela

Discurso que reconfigura el debate político iberoamericano

El mensaje de Ayuso reaviva la discusión acerca de la libertad, la democracia y modelos políticos en América Latina, en un contexto global marcado por migración, polarización y redefinición del orden internacional.