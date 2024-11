¡España vive la peor tragedia de su historia! Valencia lucha por recuperarse de la Dana

¡España vive la peor tragedia de su historia! El golpe sobrenatural de la Dana, principalmente en la comunidad de Valencia se ha agravado por situaciones totalmente terrenales por una cadena de errores que nacieron cuando la fuerza de la depresión aún no tomaba tintes colosales y el Gobierno local omitió las tan necesarias alertas de emergencia en el tiempo pertinente.

“En la carretera se veía una pequeña quebradilla, un riachuelo, y cuando me subí al tráiler ya no eran 20 centímetros que medían, era un metro y medio por lo menos, cuando intenté salir ya no era un metro y medio, eran dos metros.”, cuenta un afectado.

DANA trajo una de sus peores tragedias. España vive uno de los más catastróficos momentos en su historia tras el paso del fenómeno natural, pues hasta el momento ya suman más de 200 fallecidos tras la embestida.



Sobrevivientes relatan que la inundación subió en segundos, parecía un tsunami , dicen que al momento se tienen más de 200 muertos.

Saqueos tras la Dana no se hicieron esperar

Ya cuando diversos poblados estaban aniquilados por el poderoso avance de las corrientes de fango, surgieron los saqueos. las tiendas cercanas tenían poco, eso fue lo que se robaron.

Y hablando de ladrones ahí están las denuncias ciudadanas sobre la falta de apoyo del mundialmente sinvergüenza gremio gubernamental.

“Las imprudencias del ayuntamiento, a parte de lo que haya sido, es que esta es la tercera vez y esta ha sido súper gorda, que no ponen medios y lo único que hacen cuando hay una gota fría, nos dejan abandonados y es que lo que pasa, esta vez ha sido general, estoy de acuerdo, pero es el desastre que se arma y que nadie nos ayuda ni en el ayuntamiento quieren saber nada y nos van dando largas”, cuenta Rosa Castro, afectada.

Se desconoce el número de desaparecidos tras la Dana

A menos de 72 horas del mazazo de la depresión climatológica en España, la cifra de muertes supera las 200 . Las autoridades no tienen ni la menor idea del número de desaparecidos, ni el costo real de una tragedia que aún sin cifras definitivas ya se cataloga como histórica.

“Necesitamos mucha ayuda, y por mucha que venga esto no se va a arreglar en un mes ni en dos meses. Necesitamos mucho. Porque ha hecho mucho mal. Y el mal se va a arreglar, pero las personas que se han ido no vuelven.”, señaló Amber González, afectada.