¿Qué pasaría si se pierde la imparcialidad tras la reforma al Poder Judicial?

Si usted es detenido de forma arbitraria, si fue despojado de una casa o de un terreno, si fue victima de tortura o si esta peleando la custodia de sus hijos. Lo mejor que le puede pasar es contar con un juez imparcial, es decir, que no se doble ante presiones ni tenga favoritismos, en especial si su contraparte es alguien poderoso. Esa imparcialidad tan necesaria podría estar en riesgo de aprobarse la reforma al Poder Judicial.

“Ante el juez todos nos igualamos. Si los jueces no actúan de manera independiente lo que va a prevalecer en los litigios, en los distintos conflictos sociales, son intereses muy bien definidos.”, comenta Hugo Concha Cantú, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Temen por la independencia de los juzgadores...



En caso de que usted sea víctima de la delincuencia o de alguna injusticia o abuso, lo mejor es tener siempre a un juez con criterio, sin favoritismos e imparcial, en especial contra alguien de poder.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2024

ONU ve con preocupación la reforma al Poder Judicial

Por eso estos expertos e incluso la ONU hoy ven con preocupación que la reforma judicial planteada por el ejecutivo atente contra la independencia de los juzgadores.

“En especial me preocupa el contexto en el que se está llevando a cabo la reforma, la intimidación para los jueces y todos estos ataques verbales incluyendo amenazas también que se están originando desde el poder ejecutivo y legislativo.”, agrega Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados.

Algo que, insisten, dejará en completa desventaja al ciudadano. Finalmente los especialistas reunidos en este encuentro internacional organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coincidieron en que debilitar al Poder Judicial es una mala apuesta para el futuro del país.

Empresarios ven inviable la reforma

Y es que no solo los expertos internacionales y especialistas ven inviable una reforma al Poder Judicial como la ha planteado el Ejecutivo; los empresarios del sector privado también pidieron a los legisladores no basarse en cómo ha funcionado en otros países.

“Se ha mencionado que en Japón se eligen los jueces, en realidad no es así, en Japón se puede remover un juez, pero no se elige, no hay ningún país de la OCDE que elija a sus jueces ni a sus magistrados, ni a sus ministros.”, apunta José Medina Mora, Presidente de Coparmex.