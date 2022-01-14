“Esperen lo peor”, el mensaje tras ciberataque en Ucrania

Ucrania fue golpeada por un grave ciberataque que advertía a sus ciudadanos que "esperen lo peor", mientras que Rusia ha concentrado más de 100 mil soldados en la frontera de su país vecino. Recien publicó imágenes de televisión que mostraban más efectivos desplegándose en una especie de simulacro.

Todo esto se produjo luego que no se lograra algún avance en las reuniones entre Rusia y los estados occidentales, que temen que Moscú pueda lanzar otra ofensiva contra Ucrania, un país que invadió en el año 2014.

"El tamborileo de la guerra está sonando fuerte"

Rusia ha negado planes para atacar a Ucrania, pero dice que podría emprender acciones militares no especificadas a menos que se cumplan las demandas, incluida la promesa de la alianza de la OTAN acerca de no admitir nunca a Kiev (capital de Ucrania).

Y mientras tanto, Rusia ha señalado que las tropas en el lejano oriente practicarían el despliegue en sitios militares remotos para ejercicios como parte de una inspección.

Las imágenes del Ministerio de Defensa que fueron publicadas por la agencia de noticias RIA, mostraron a varios vehículos blindados y otros equipos militares cargados en trenes en el Distrito Militar del Este.



Rob Lee, Instituto de Investigación de Política Exterior:

Es probable que esto sea una tapadera para las unidades que se están moviendo hacia Ucrania.

Rusia no tiene intención de reducir las tensiones sobre Ucrania, ya que utilizó su acumulación de tropas para obligar a Occidente a sentarse a la mesa de negociaciones y presionar con demandas de "garantías de seguridad", cuyos elementos clave han sido descritos por Estados Unidos como poco óptimos.

Mientras tanto, las autoridades de Ucrania investigan detalles sobre el gran ciberataque, que afectó a organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gabinete de ministros, además del consejo de seguridad y defensa.



Mensaje en sitios web gubernamentales tras ciberataque en Ucrania

¡Ucranianos! Todos sus datos personales se cargaron en la red pública. Todos los datos en la computadora se destruyen, es imposible restaurarlos.

Los mensajes fueron escritos en tres idiomas, ucraniano, ruso y polaco.

Here we go: Ukrainian government websites are under massive cyberattack. Here’s @MFA_Ukraine’s website which has been replaced with the following warning: “Ukrainians! All your information has become public, be afraid and expect worse." pic.twitter.com/Jd8FGRawTO — Nicole Perlroth (@nicoleperlroth) January 14, 2022

Toda la información sobre ti se ha hecho pública, ten miedo y espera lo peor. Esto es para tu pasado, presente y futuro.

Ucrania enfrenta ciberataque, les amenazan con: "Esperen lo peor"

Autoridades de Ucrania han señalado que aún es muy pronto para decir quién podría estar detrás de la agresión del ciberataque, pero Ucrania insiste en que Rusia había estado detrás de ataques similares en el pasado.

Desde el Kremlin no se han hecho comentarios de inmediato, pero previamente negó estar detrás de algún ciberataque contra Ucrania.

En una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea efectuada en la ciudad de Brest, Josep Borrell, principal diplomático de la Unión Europea, condenó el ataque y dijo que el comité político y de seguridad de la Unión Europea y las unidades de tecnología electrónica se reunirían para ver cómo responder y ayudar a Kiev.



Josep Borrell, principal diplomático de la Unión Europea:

Vamos a movilizar todos nuestros recursos para ayudar a Ucrania a hacer frente a este ataque cibernético. Lamentablemente, sabíamos que podría suceder.

Por su parte, Estados Unidos advirtió que la amenaza de una invasión militar de parte de Rusia, era alta.

Rusia, que siempre lo he negado, señaló que el diálogo continuaba pero que estaba llegando a un callejón sin salida mientras intentaba persuadir a Occidente para que impidiera que Ucrania se una a la OTAN y retroceda décadas de expansión de la alianza en Europa.