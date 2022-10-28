Esposo de Pelosi sufrió fractura de cráneo tras ataque con martillo

Autoridades de Estados Unidos informaron que Paul pelosi, el esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, fue trasladado a un hospital luego de ser agredido con un martillo durante el asalto a su casa reportado esta mañana. El ataque le provocó una fractura de cráneo por lo que fue intervenido quirúrgicamente con éxito.

El esposo de Nancy Pelosi fue atendido en una clínica por hematomas, hinchazón severa y otras lesiones luego de que el atacante golpeó fuertemente en la cabeza y el cuerpo a Paul, de 82 años de edad.

Las autoridades detallaron que la policía fue enviada a la casa de la funcionario alrededor de las 2:27 de la mañana (hora local), donde se encontraba el esposo de Nancy Pelosi junto a su atacante, identificado como David Depape de 42 años.

Ambos tenían un martillo en la mano, pero Depape logró desarmar a Paul Pelosi y golpearlo en la cabeza y el cuerpo. La policía desarmó y arrestó a Depape y llevó a ambos hombres a un hospital para recibir tratamiento, dijo Scott.

David Depape será acusado de intento de homicidio, asalto con arma mortal y varios otros cargos criminales, dijo el jefe de policía de San Francisco, William Scott.

|Reuters

¿Dónde se encontraba Nancy Pelosi al momento del asalto?

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que es segunda en la línea de sucesión de la presidencia del país, estaba en Washington con su equipo de protección en el momento del asalto, según la Policía del Capitolio.

CNN, citando una fuente, informó que el agresor gritó "¿Dónde está Nancy ?" antes del ataque y le dijo a la policía que estaba "esperando a Nancy " cuando llegaron al lugar.

No estaba claro cómo el intruso entró en la casa de ladrillo rojo de tres pisos en el próspero vecindario de Pacific Heights. Las fotos aéreas mostraron vidrios rotos en una puerta en la parte trasera de la casa. Las calles alrededor de la residencia fueron cerradas el viernes por la mañana.

El asalto ocurrió a menos de dos semanas de las elecciones de mitad de mandato en las que está en juego el control de la Cámara y el Senado de Estados Unidos.

