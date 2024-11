Incendio consume naves industriales en Teoloyucan, Estado de México

Un aparatoso incendio sacudió las primeras horas de este sábado el municipio de Teoloyucan, Estado de México. Las llamas, que alcanzaron varios metros de altura, se originaron en un terreno baldío donde se almacenaban tarimas de madera, pero rápidamente se propagaron a cinco naves industriales colindantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se inició alrededor de la medianoche, movilizando a bomberos de diversos municipios de la zona, como Cuautitlán, Izcalli, Cuautitlán, México, Tultepec y Tepotzotlán, así como a elementos de Protección Civil del Estado de México. Durante más de seis horas, los cuerpos de emergencia trabajaron arduamente para controlar las llamas que consumían las naves industriales, donde se almacenaba producto de origen chino.

Terrible #Incendio en #Teoloyucan, #Edomex: un terreno con tarimas ardió, y el fuego se propagó a 5 naves industriales con productos chinos. Cortesía: P.C Teoloyucan. pic.twitter.com/2hGqC6DWeX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2024

Fue hasta aproximadamente las 6 de la mañana que los bomberos lograron sofocar el incendio por completo, evitando que se extendiera a otras propiedades y poniendo fin a una noche de intensa actividad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Hasta el momento, se desconocen los motivos exactos que provocaron la conflagración.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Ante un incendio, la prioridad es salvaguardar tu vida y la de los demás. Evacua el lugar de inmediato siguiendo las rutas de escape establecidas. Cierra las puertas detrás de ti para contener el fuego y el humo. Nunca uses el elevador y baja por las escaleras de emergencia. Una vez a salvo, aléjate del edificio y contacta a los servicios de emergencia. Si tienes mascotas, no las olvides, ellos dependen de ti.

Si te encuentras atrapado, cubre tu boca y nariz con un paño húmedo para protegerte del humo. Busca una ventana y pide ayuda o llamando al 911. No intentes apagar el fuego a menos que sea muy pequeño y tengas los equipos adecuados. Recuerda, la seguridad siempre debe ser lo primero. Antes de abrir una puerta, verifica que la perilla o manija y su superficie no estén calientes, si lo están no la abras, el fuego puede estar detrás de ella.