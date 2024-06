¡La tenían amarrada! Rescatan a menor que sufría violencia familiar y maltrato en el Estado de México

Luego de recibir una llamada de apoyo en el sistema de vigilancia urbana ‘C4' de Ciudad Neza, Estado de México, la policía de género acudió hasta una casa en la colonia Campestre Guadalupana, pues denunciaban el maltrato a una menor de 11 años que permanecía atada de pies y manos a una silla.

“Se recibió una denuncia en donde referían que había una menor de nombre Violeta, que sufría violencia intrafamiliar y posiblemente maltrato”, informó Vicente Ramírez, director de la policía de Nezahualcóyotl.

La denuncia también fue por redes sociales:

"¿Cuál es el diagnóstico que les dieron del médico?, que tenía esquizofrenia, ¿y ese es el lugar donde duerme?, sí, ¿a qué horas la sueltan?, hasta las seis, siete que llega mi tía para darle de comer.

” ¿Cuántas veces la alimentan al día?, su desayuno, su comida y ya ¿a qué horas?, ¿en qué horarios?, su desayuno es las 5 de la mañana, su comida es hasta las 6 o 7 que llega mi tía”, se narra en la denuncia.

| Pexels

Vecinos, que dan su testimonio, sobre el caso, informan que la menos cuenta con algunos trastornos, por lo que consideran que por eso la sujetaban.

“Yo sé que está mala la niña, padece de sus facultades, de cómo la trataban, no sé, la verdad, no estaba yo al pendiente de ellos. De repente se oía como estaba gritando la niña, una vez la vi que salió hasta acá y se rasguñaba todo, se sangraba muy feo, me imagino que por eso la sujetaban, pero no siempre porque yo luego la veía, que salía aquí", explicó un vecino.

Juan Carlos ‘N’ de 48 años, padre de la menor, fue presentado a la agencia especializada en violencia familiar y de género de la Fiscalía del Estado de México.

“El padre está en calidad de presentado, se están haciendo ya las diligencias necesarias para lo que a bien tenga que determinar el Ministerio Público”, agregó Vicente Ramírez.

Violeta, su hermana de 18 años y dos adolescentes más, hijas de la pareja sentimental de Juan Carlos, fueron trasladadas a un albergue.