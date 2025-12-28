¿Qué pasó con la mamá de Fede, el niño que perdió la vida tras accidente aéreo en Galveston, Texas?

Tras el accidente aéreo de la Secretaria de Marina, ocurrido en Galveston, Texas , en el que perdió la vida el pequeño Fede de 2 años, la atención se ha centrado en conocer qué pasó con su mamá y cuál es su estado de salud.

¿Qué pasó con la mamá del pequeño que perdió la vida en el accidente de Galveston?

De acuerdo con el comunicado de la Fundación Michou y Mau , informaron que Julia, mamá de Federico, ya fue extubada y se encuentra estable tras el accidente ocurrido en Galveston, Texas.

De acuerdo con el comunicado, el director médico, Dr. Yannick Nordin, viajó a la zona acompañado de Edward, padre de Federico, para visitar a la paciente y conocer de primera mano su evolución.

Durante la visita, también estuvo presente Sky Decker, habitante de la zona que se lanzó al agua para ayudar a salvarle la vida.

Asimismo, el Dr. Nordin sostuvo un encuentro con Miriam, la enfermera de vuelo involucrada en el incidente, quien, según se reportó, con una gran evolución.

¿Cómo fue el accidente aéreo de la Secretaría de Marina en Texas?

Cerca de las 15:20 horas del pasado lunes 22 de diciembre, las autoridades de Galveston fueron movilizadas tras el reporte de la caída de una aeronave de la Secretaría de Marina de México, en las inmediaciones de la cuadra 9300 de Broadway, al poniente del concurrido Galveston Causeway.

De acuerdo con testimonios y reportes oficiales, el percance se registró bajo condiciones de intensa niebla, lo que reducía considerablemente la visibilidad en la zona y complicó tanto las maniobras de vuelo.

El accidente ocurrió durante una misión humanitaria que se realizaba en coordinación con la Fundación Michou y Mau, cuyo objetivo era llevar al pequeño paciente al Hospital Shriners para que pudiera continuar con su atención médica.

El pequeño Fede, de dos años de edad y originario de Escárcega, Campeche, sufrió quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo tras un accidente doméstico, razón por la cual era trasladado para su atención, pero hoy se cuenta entre las víctimas fatales.