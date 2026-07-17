Lista completa de los estados donde sonará la alerta sísmica durante el megasimulacro en México

Se acerca la fecha del segundo megasimulacro en México este 2026, que no te tome por sorpresa y consulta los estados donde sonará la alerta sísmica y la fecha en la que se llevará acabo el ejercicio tan importante para los mexicanos.

Lista de estados donde sonará la alerta sísmica durante megasimulacro en México

Toma nota y sí vives en algunos de los siguientes estados que no te tome por sorpresa a ti y a tu familia ya que se activará la alerta sísmica en las entidades del centro y sur de México, lugares donde cuentan con red de sensores, en estas zonas se activará los altavoces en las calles.



Ciudad de México (CDMX)

Colima

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Puebla

Estado de México

Morelos

Michoacán

Aunque Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Nuevo León , Tamaulipas, Durango o Aguascalientes, son estados donde la actividad sísmica es poco precuente por encontrarse lejos de los límites de las placas tectónicas, también participarán en el megasimulacro.

En todas estas entidades, el ejercicio se adaptará a los riesgos propios de cada región, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante diferentes tipos de emergencia.

¿Cuándo es el segundo megasimulacro?

Los altavoces y la alarma en los celulares se activaran el día sábado 19 de septiembre de 2026, a las 11:00, ya que buscan que como familia se tenga un plan desarrollado de acción durante un evento como estos.

"Este cambio permitirá evaluar los mecanismos de actuación y la organización familiar en un contexto no laboral y de fin de semana, lo cual representa un escenario inédito y necesario para la prevención integral", explicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como parte de las pruebas se enviará la notificación en los teléfonos móviles, el mensaje de simulacro estará acompañado del sonido de advertencia.

"Para la realización de este evento preventivo, la titular de la CNPC detalló que se activarán 13 mil 900 altavoces distribuidos estratégicamente en ambas entidades, además del sistema de alertamiento a través de la telefonía celular, herramienta en la que se trabaja actualmente para optimizar los mensajes y garantizar su efectividad", mencionó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.