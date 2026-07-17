“Necesito que me lo devuelvan": Menor David Salas Bonilla fue por un jugo y no volvió; temen por reclutamiento criminal en Jalisco

Lo que comenzó como una salida de apenas unos minutos terminó convirtiéndose en una angustiosa búsqueda. David Emiliano Salas Bonilla, un adolescente de 14 años, desapareció en Tonalá , Jalisco, luego de salir a comprar un jugo mientras acompañaba a su madre; desde entonces, su familia no ha vuelto a tener contacto con él y teme que haya sido víctima de reclutamiento por parte de un grupo criminal.

La desaparición ocurrió el pasado 14 de junio en la colonia Zalatitán ; desde ese día, la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta una investigación para localizar al menor, mientras su madre, Martha Bonilla, insiste en que lo único que quiere es saber que su hijo está con vida. "Necesito que me lo devuelvan", ha expresado públicamente durante la búsqueda.

¿Cómo desapareció David Salas Bonilla en Tonalá, Jalisco?

De acuerdo con el relato de su familia, David acompañó a su madre a una carnicería durante la tarde, mientras ella realizaba unas compras, el adolescente pidió permiso para ir a una tienda cercana a comprar un jugo: esa fue la última vez que lo vio.

Con el paso de las horas, el menor no regresó y comenzó la búsqueda; según la información compartida por la familia, un supuesto testigo aseguró haber observado el momento en que el adolescente subió a una camioneta acompañado por otra persona, versión que ahora forma parte de las líneas de investigación.

La búsqueda también se ha complicado porque David llevaba consigo el teléfono celular de su madre, donde se almacenaban la mayoría de sus fotografías recientes, esa situación ha dificultado obtener imágenes actualizadas para fortalecer su difusión entre la ciudadanía.

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Un joven desapareció en Tonalá y su familia teme que haya sido reclutado por el crimen organizado. 🔎👤La información con Fernando Roldán. @Fer_Roldanfr



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Mensajes y una fotografía incrementan la preocupación de la familia

Con el paso de los días, la preocupación aumentó debido a una serie de mensajes que, según la familia, recibieron desde números desconocidos.

Uno de ellos fue enviado al padre del adolescente y contenía amenazas dirigidas contra sus familiares; otro aseguraba que David ya se encontraba en una zona serrana y afirmaba que, para que pudiera regresar a casa, otra persona tendría que ocupar su lugar.

Hasta el momento, esas comunicaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades y forman parte de la información que la familia entregó durante la investigación.

La madre del menor considera que estos mensajes fortalecen su temor de que su hijo haya sido reclutado contra su voluntad: "Mi hijo no se fue porque quisiera", ha reiterado mientras continúa solicitando apoyo para encontrarlo.

A la incertidumbre se suma el estado de salud del adolescente; de acuerdo con Martha Bonilla, David nació con dos soplos en el corazón y, cuando presenta fiebre alta, puede sufrir convulsiones, por lo que requiere atención médica y cuidados constantes.

La familia también recibió una fotografía en la que presuntamente aparece el menor con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición; la imagen, enviada desde un número que posteriormente dejó de estar disponible, muestra al adolescente con el rostro sudoroso y una mano cerrada, situación que incrementó la preocupación de sus seres queridos.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía de Jalisco mantiene vigente la ficha de búsqueda de David Salas Bonilla y solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita conocer su paradero.