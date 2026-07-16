Filtran nuevo audio de Marina del Pilar donde acepta reunirse con el FBI en Panamá

Un nuevo fragmento de audio que involucra a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue difundido públicamente por el periodista Héctor de Mauleón a través del diario El Universal. En la grabación, se escucha a la mandataria estatal dialogar sobre la logística para concretar una reunión presencial en Panamá con elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos.

De acuerdo con el contenido, el encuentro fue planeado para llevarse a cabo en un punto geográfico considerado como "territorio neutral" con la finalidad de evitar filtraciones informativas en México o en territorio estadounidense. Ante la revelación, la postura sostenida por la gobernadora señala que las personas con las que entabló comunicación en dichas llamadas nunca acreditaron de manera formal su representación oficial ante las agencias del gobierno de los Estados Unidos.

Marina del Pilar habría aceptado reunirse con agentes de Estados Unidos en Panamá

La conversación telefónica expone la negociación de condiciones de seguridad jurídica y migratoria para la funcionaria mexicana. Los elementos centrales detectados en el audio revelan que los interlocutores notificaron a la gobernadora que la primera reunión presencial estaba autorizada para finales de agosto en Panamá. El enlace aseguró que el encuentro fue otorgado en conjunto por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

🗳️📌 NUEVO AUDIO DE MARINA DEL PILAR: ACEPTA REUNIRSE CON EL FBI EN PANAMÁ



El periodista @hdemauleon difundió otro audio de Marina del Pilar.



Ahora se escucha hablar sobre una reunión en Panamá con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.



Según la… pic.twitter.com/lxwwc3R7bk — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 16, 2026

Durante la llamada, se le planteó a la mandataria que las agencias norteamericanas buscaban corroborar su versión de los hechos. A cambio de la colaboración, los supuestos agentes ofrecieron apoyo a la gobernadora con la gestión de su visa y asesoría ante posibles acusaciones legales.

En el audio se presume que la mandataria externó su inquietud ante el desconocimiento de las leyes estadounidenses y solicitó formalmente que sus abogados pudieran acompañarla en la dinámica de la reunión.

Transcripción de la llamada entre Marina del Pilar y agentes de EU

Esta es parte de la transcripción del diálogo sostenido en el material de audio dado a conocer por el columnista Héctor de Mauleón:

—Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está el puente el día de hoy?

—Bien. Con bastante trabajo. Este se va ahora. Le quiero comentar que la primera reunión sería a finales de agosto y sería en Panamá. El FBI es quien en conjunto con el Department State son los que otorgaron la reunión y que sea en Panamá.

—Le damos seguimiento, ¿pueden ir los abogados contigo o cómo sería ahí la dinámica?

—Voy a preguntar, voy a preguntar si pueden este acompañar sus abogados. Pregunto con los compañeros de los Estados Unidos y al momento que me digan. Pero lo único que le quería comentar es que la primera reunión ya está autorizada. ¿Por qué? Lo que pasa es de que no quieren que haya una situación de un que vean no tengo un juez en Estados Unidos hacer la cita en Estados Unidos o ya sea en México. Quieren hacerla en un lugar ¿Cómo le llaman? Neutral.

—Sí, porque yo pues esta de seguimiento constitucional es que es como tanta gente, que se acerca y todos me dicen, no digas nada, no digas nada y yo.

—No, es... Sí, está dándole el evento institucional, pero bueno, yo sigo aquí a tus órdenes, si hubiese algún envase que pudiera haberlo con mi abogado y demás, pues para darle toda la formalidad a este tema, ¿no? No te creas, si me... Es algo que no conozco son reglas, leyes que que no conozco pues sí, sí, me inquieta.

—Sí, no, comprendo, comprendo, no no no hay nadie en casa. Por lo tanto, es muy estricto, por lo tanto, el comienzo, pues para la que están encargados de de la visa insignia.

—Aquí quedo pendiente, tú me dices, entonces cuál sería el seguimiento y con quién lo veo.

—Perfecto. Muy bien.

—¿Sale? Gracias, gracias. Qué buen día.