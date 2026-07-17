Se resuelve feminicidio de Montserrat Bendimes: sentencian a 70 años de prisión a Marlon Botas

Una sentencia que no borra el dolor de una familia y tampoco trae de vuelta a Montserrat Bendimes Roldán, pero finalmente después de cinco años, su asesino Marlon Botas, recibió la pena máxima por el feminicidio ocurrido en 2021 en Boca del Río, Veracruz.

"Fue Marlon", fueron las últimas palabras de Montserrat, luego de que fuera brutalmente golpeada por su entonces novio y, pese a la gravedad de las lesiones, todavía alcanzó a identificar a su agresor.

Justicia para Montse Bendimes: a cinco años del feminicidio en Veracruz

El 17 de abril de 2021, Montserrat fue vista por última vez cuando se dirigía a la casa de su pareja, Marlon Botas, en la colonia Casas Tamsa, en Boca del Río.

Fue ahí, cuando la joven fue golpeada de una manera tan brutal, que sufrió traumatismo craneoencefálico, fracturas en el cráneo, cuello y brazos, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital.

Seis días después, el 23 de abril de 2021, los médicos confirmaron la muerte cerebral de Montse Bendimes. Mientras que su agresor, huyó el día del ataque con ayuda de su familia, quienes le proporcionaron dinero y refugio para evitar su captura.

Según el testimonio de su madre, antes de morir, Montse alcanzó a susurrarle "Fue Marlon"; por lo que desde ese momento se emprendió una búsqueda para detener al culpable.

Marlon Botas recibe sentencia máxima por feminicidio en Veracruz

A cinco años del crimen, este jueves 16 de julio, un juez dictó sentencia a Marlon Botas por el feminicidio de la joven de 20 años, Montserrat Bendimes Roldán.

Ante la audiencia de individualización en contra del feminicida, el titular ratificó que la brutal golpiza que sufrió Montse, fue la causa de su muerte 6 días después, sumado a que el agresor se mantuvo prófugo por más de un año, sin mostrar arrepentimiento.

Por ello, fue condenado a la pena máxima prevista en el Código Penal de Veracruz por el delito de feminicidio: 70 años de prisión, además del pago por la reparación del daño.