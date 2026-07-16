¡No te quedes sin tu licencia! Unidades móviles disponibles en Edomex hasta el 18 de julio 2026; requisitos y todo lo que debes saber

¡Atención, mexiquenses! Si quieres tramitar o renovar tu licencia de conducir en el Estado de México, la Secretaría de Movilidad de la entidad desplegó unidades móviles en distintos municipios del Edomex para facilitar ese trámite; te compartimos la ubicación, horarios y requisitos clave.

La fecha límite para acudir a las unidades móviles es hasta los próximos viernes 17 y sábado 18 de julio 2026; se recomienda a los ciudadanos acudir con tiempo.

¿A qué hora abren las unidades móviles para tramitar la licencia en Edomex?

Las unidades móviles ubicadas en distintos municipios del Edomex abren sus puerta en punto de las 9:00 horas y cierran alrededor de las 17:30 horas , de lunes a viernes . Los sábados el horario es de 9:00 a 12:30 horas.

Se recomienda a las y los interesados en tramitar o renovar la licencia calcular sus tiempos y tomar precauciones.

Unidades móviles disponibles en Edomex hasta el 18 de julio 2026: Ubicación exacta

¡Que no se te pase la fecha! La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el 18 de julio 2026; te compartimos su ubicación exacta.



Calimaya - Manzana 014, Col. San Pedro. Frente al Palacio Municipal.

Manzana 014, Col. San Pedro. Frente al Palacio Municipal. Ixtapaluca - Calle municipio libre, colonia Centro. Frente al Palacio Municipal.

Calle municipio libre, colonia Centro. Frente al Palacio Municipal. Nicolás Romero - Manzana 022, Col. Centro. Frente a la explanada municipal.

La mayoría de estas unidades móviles fueron habilitadas desde el pasado 13 de julio, por lo que aún tienes dos días más para acudir a tramitar tu licencia de conducir.

Otras Unidades móviles disponibles hasta al 17 de julio 2026

Por otro lado, las unidades móviles disponibles en el Estado de México hasta el 17 de julio 2026, son las siguientes:



Cuautitlán Izcalli - Hacienda de Sierra Vieja, Col. Hacienda del Parque. Estacionamiento de outlets Punta Norte.

- Hacienda de Sierra Vieja, Col. Hacienda del Parque. Estacionamiento de outlets Punta Norte. Jaltenco - Calle Acantilado entre Estero e Itsmo, Alborada Jaltenco. Explanada municipal de la Comunidad Alborada.

- Calle Acantilado entre Estero e Itsmo, Alborada Jaltenco. Explanada municipal de la Comunidad Alborada. Nezahualcóyotl . Av. General Lázaro Cárdenas, Col. Rey Neza.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Comprobante de pago correspondiente al trámite

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Edomex?

El costo de tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México (Edomex) puede depender del tipo de trámite que se elija; te compartimos la lista de precios.



Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos

Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos

Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos

Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos

Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos

Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos

Antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, es importante revisar que el pago corresponda al tipo de licencia que se desea tramitar. Se recomienda llevar una identificación oficial, así como documentos legales y vigentes para agilizar el trámite.

