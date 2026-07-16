VIDEO: Cachorro de oso fue atropellado en Nuevo León; así lo rescataron

Un cachorro de oso fue rescatado el miércoles 15 de julio de 2026, luego de que fuera atropellado en la Carretera Nacional a la altura de El Uro, al sur de Monterrey, Nuevo León. Al lugar acudió personal de Parques y Vida Silvestre, así como de Protección Civil, para poder ayudar al osezno.

Rescatan a osezno tras ser atropellado en la Carretera Nacional

Testigos en la zona indicaron que el ejemplar merodeó previamente por la zona de Valle del Vergel antes de que ocurriera el impacto. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey confirmaron el reporte y localizaron al oso con diversas lesiones compatibles con un atropellamiento.

Operativo de auxilio por autoridades de Nuevo León

Para proteger a la población y al animal, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad en la zona. Mientras tanto, especialistas de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León iniciaron las maniobras de valoración, contención y aseguramiento del ejemplar herido.

Estado de salud y diagnóstico médico del osezno

Como parte del protocolo de manejo, el oso recibió un dardo tranquilizante, lo que facilitó su captura de forma segura. Tras asegurar al animal, lo trasladaron a un hospital veterinario donde le practicaron estudios radiográficos; los exámenes buscaron confirmar la sospecha de una fractura en la pata delantera izquierda.

Después de la evaluación médica inicial, el osezno pasó a las instalaciones de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León para continuar con tratamiento y monitoreo. Allí, los especialistas determinarán la gravedad de las lesiones, evaluarán el estado general de salud y definirán el proceso de recuperación necesario antes de una posible liberación.