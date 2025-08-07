¡Trump duplica recompensa! Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por el dictador Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos elevó de manera histórica la recompensa por información que lleve a la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreciendo 50 millones de dólares. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, fue la encargada de anunciar la medida a través de un video publicado en la red social X.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado están anunciando una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, declaró Bondi.

La funcionaria acusó al mandatario venezolano de mantener vínculos con organizaciones terroristas extranjeras, como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles, para introducir drogas letales y violencia al territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia ofrece $50 millones por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/ymx4G4WBjI — UHN Plus (@UHN_Plus) August 7, 2025

Acusaciones de narcotráfico y vínculos criminales contra Nicolás Maduro

Bondi detalló que, bajo investigaciones recientes, la Agencia Antidrogas (DEA) confiscó 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro y sus aliados. De ese total, casi 7 toneladas estarían directamente vinculadas al propio mandatario.

Según la fiscal, el narcotráfico representa una fuente principal de ingresos para los cárteles radicados en Venezuela y México. Además, alertó que la cocaína incautada suele ser mezclada con fentanilo, lo que, afirmó, ha causado “la muerte de incontables vidas de estadounidenses”.

Estados Unidos decomisa bienes de Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asegurado aproximadamente 700 mil millones de dólares en activos relacionados con Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y otras propiedades.

Bondi indicó que estos decomisos son parte de una estrategia más amplia para asfixiar financieramente a la red criminal que, según el gobierno estadounidense, opera bajo la protección del presidente venezolano.

Donald Trump reafirma postura contra Maduro

Bajo la administración del presidente Donald Trump, la política hacia Venezuela ha endurecido sus sanciones y acciones judiciales. Bondi fue enfática al afirmar que:

“Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus crímenes despreciables”.

El gobierno estadounidense ha duplicado el monto de la recompensa como señal de su determinación. La fiscal instó a cualquier persona con información a comunicarse al 1-202-307-4228 para contribuir a que “este criminal sea llevado ante la justicia”.