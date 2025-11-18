Aprueban plan de Trump para Gaza: ONU da luz verde a estrategia del alto al fuego de EU

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) ha logrado un acuerdo crucial al aprobar una resolución realizada por el presidente Donald Trump, que respalda la propuesta de alto el fuego de tres fases para la Franja de Gaza.

La resolución fue aprobada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo, lo que envía un mensaje de unidad global para poner fin al conflicto.

La mayoría de los miembros votó a favor, con un 13 a 0. Solamente China y Rusia reportaron abstenciones pero se negaron a usar su poder de veto para bloquear la medida.

🔴URGENTE. El Consejo de Seguridad adopta una resolución que respalda el plan del presidente Trump para #Gaza, y que incluye un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional.

A FAVOR: 13

EN CONTRA: 0

ABSTENCIONES: 2 (Rusia y China) pic.twitter.com/qWJ9otrHUX — Noticias ONU (@NoticiasONU) November 17, 2025

En qué consiste el plan de seguridad para Gaza

El plan, promovido por Estados Unidos se divide en tres fases principales con objetivos claros.

Fase 1: Cese al fuego completo e inmediato, además del intercambio inicial de rehenes (mujeres, ancianos, heridos) por prisioneros palestinos.

Fase 2: Fin permanente de las hostilidades y la liberación del resto de los rehenes y retirada de las fuerzas militares de las zonas pobladas.

Fase 3: Reconstrucción a largo plazo de Gaza, plan de ayuda humanitaria masiva y restauración de la infraestructura.

La resolución exige que todas las partes cumplan con los términos del plan "inmediatamente y sin condiciones".

ONU sobre el plan de Gaza

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró la votación como un triunfo diplomático y un paso necesario para aliviar la crisis humanitaria en el territorio palestino.

El Secretario General acogió con satisfacción la decisión, calificándola de "vital" y urgiendo a que las negociaciones logren que el plan sea implementado por las partes en conflicto.

Se destacó que el acuerdo permitirá la entrada de una ayuda humanitaria a gran escala, crucial para evitar la hambruna y las enfermedades entre la población civil.

Con 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China, el Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al plan para Gaza del presidente de Estados Unidos que incluye un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional.https://t.co/wNKPX7wX4K pic.twitter.com/NnYrIrfWgg — Noticias ONU (@NoticiasONU) November 18, 2025

Trump reacciona a aprobación plan de Gaza

La postura del Presidente Donald Trump sobre la resolución de la ONU fue mixta, dado que el plan fue impulsado por su propia administración.

El Presidente elogió la aprobación de la resolución, considerándola un avance necesario para la estabilidad en Medio Oriente y una muestra de liderazgo de Estados Unidos.

Mediante un comunicado en redes sociales, el mandatario comentó que esta es una "aprobación histórica" que llevará "paz a todo el mundo". En el mismo, Trump felicitó a todos y cada uno de los países que participaron en la votación del gran acuerdo.