Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Desde Argentina hasta Vietnam: EU anuncia a los miembros fundadores de la Junta de Paz

El subsecretario de Estado de EU, Dylan Johnson, dio a conocer el grupo de países fundadores de la Junta de Paz, una iniciativa internacional presentada este mes y aún en fase inicial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en el anuncio de la constitución de su iniciativa Junta de la Paz , destinada a resolver conflictos globales, junto con el 56º Foro Económico Mundial (FEM) anual, en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2026.
La Junta de Paz se encuentra en fase de formación | Reuters
Notas,
Mundo

Escrito por:  Viridiana Castillo

Con información de: Agencias

El primer grupo de países fundadores de la Junta de Paz fue dado a conocer por Dylan Johnson, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Públicos Globales , a través de una publicación en su perfil de X.

Momentos después, la Junta de Paz confirmó la información desde su cuenta oficial, donde comenzó a difundir anuncios individuales sobre la incorporación de países, entre ellos Argentina y Vietnam, como miembros fundadores.

La organización subrayó que se trata de un primer bloque y que habrá más adhesiones en las siguientes etapas.

¿Qué es la Junta de Paz?

La Junta de Paz es una iniciativa diplomática internacional impulsada por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de promover el diálogo y la cooperación en conflictos internacionales.

El proyecto fue presentado públicamente el 22 de enero de 2026, durante el Foro Económico Mundial en Davos, como un mecanismo complementario, no sustituto, a los espacios multilaterales existentes, de acuerdo con información reportada por Reuters.

Hasta ahora, la Junta de Paz se encuentra en fase de formación, sin que se haya detallado su estructura definitiva, reglas internas o mecanismos formales de toma de decisiones.

Los países anunciados como miembros fundadores de la Junta de Paz

De acuerdo con la lista difundida por Dylan Johnson y confirmada posteriormente por la organización, el primer grupo de países fundadores incluye a:

  1. Albania
  2. Argentina
  3. Armenia
  4. Azerbaiyán
  5. Baréin
  6. Bielorrusia
  7. Bulgaria
  8. Camboya
  9. Egipto
  10. El Salvador
  11. Emiratos Árabes Unidos
  12. Hungría
  13. Indonesia
  14. Jordania
  15. Kazajistán
  16. Kosovo
  17. Kuwait
  18. Marruecos
  19. Mongolia
  20. Pakistán
  21. Paraguay
  22. Qatar
  23. Arabia Saudita
  24. Turquía
  25. Uzbekistán
  26. Vietnam

La Junta de Paz precisó que la lista no es definitiva y forma parte de un proceso gradual de adhesión.

Países que declinaron la invitación a la Junta de Paz

La iniciativa también ha generado reservas y rechazos. Según Reuters, países como Italia y España declinaron la invitación para integrarse a la Junta de Paz .

En ambos casos, los gobiernos señalaron su compromiso con el sistema multilateral tradicional, encabezado por la ONU, y expresaron dudas sobre el alcance y la naturaleza de la nueva iniciativa impulsada por Washington.

Otros países han optado por no pronunciarse públicamente, mientras evalúan el desarrollo del proyecto.

Junta de Paz: Una iniciativa aún en construcción

Aunque la difusión del primer grupo de países marca un paso concreto, la Junta de Paz continúa siendo una iniciativa en formación, con aspectos clave todavía por definirse.

La organización adelantó que en los próximos días dará a conocer nuevas adhesiones y más información sobre su funcionamiento.

Tags relacionados
Estados Unidos Medio Oriente Donald Trump Internacional

Notas