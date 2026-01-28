Desde Argentina hasta Vietnam: EU anuncia a los miembros fundadores de la Junta de Paz

El primer grupo de países fundadores de la Junta de Paz fue dado a conocer por Dylan Johnson, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Públicos Globales , a través de una publicación en su perfil de X.

Momentos después, la Junta de Paz confirmó la información desde su cuenta oficial, donde comenzó a difundir anuncios individuales sobre la incorporación de países, entre ellos Argentina y Vietnam, como miembros fundadores.

La organización subrayó que se trata de un primer bloque y que habrá más adhesiones en las siguientes etapas.

¿Qué es la Junta de Paz?

La Junta de Paz es una iniciativa diplomática internacional impulsada por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de promover el diálogo y la cooperación en conflictos internacionales.

El proyecto fue presentado públicamente el 22 de enero de 2026, durante el Foro Económico Mundial en Davos, como un mecanismo complementario, no sustituto, a los espacios multilaterales existentes, de acuerdo con información reportada por Reuters.

Hasta ahora, la Junta de Paz se encuentra en fase de formación, sin que se haya detallado su estructura definitiva, reglas internas o mecanismos formales de toma de decisiones.

Earlier today, @jaredkushner outlined the Board of Peace's vision for the future of Gaza.



Over the coming 100 days our priority is clear: deliver urgent humanitarian aid; guide, support and assist @NCAG as it takes up its responsibilities in Gaza; implement UNSC Resolution 2803.… pic.twitter.com/oznRxwHTMY — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) January 22, 2026

Los países anunciados como miembros fundadores de la Junta de Paz

De acuerdo con la lista difundida por Dylan Johnson y confirmada posteriormente por la organización, el primer grupo de países fundadores incluye a:



Albania Argentina Armenia Azerbaiyán Baréin Bielorrusia Bulgaria Camboya Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Hungría Indonesia Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Marruecos Mongolia Pakistán Paraguay Qatar Arabia Saudita Turquía Uzbekistán Vietnam

La Junta de Paz precisó que la lista no es definitiva y forma parte de un proceso gradual de adhesión.

The Board of Peace welcomes Qatar as a founding member of our growing international organization. pic.twitter.com/7neIvgF1KE — Board of Peace (@BoardOfPeace) January 28, 2026

Países que declinaron la invitación a la Junta de Paz

La iniciativa también ha generado reservas y rechazos. Según Reuters, países como Italia y España declinaron la invitación para integrarse a la Junta de Paz .

En ambos casos, los gobiernos señalaron su compromiso con el sistema multilateral tradicional, encabezado por la ONU, y expresaron dudas sobre el alcance y la naturaleza de la nueva iniciativa impulsada por Washington.

Otros países han optado por no pronunciarse públicamente, mientras evalúan el desarrollo del proyecto.

Junta de Paz: Una iniciativa aún en construcción

Aunque la difusión del primer grupo de países marca un paso concreto, la Junta de Paz continúa siendo una iniciativa en formación, con aspectos clave todavía por definirse.

La organización adelantó que en los próximos días dará a conocer nuevas adhesiones y más información sobre su funcionamiento.