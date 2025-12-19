¡No van a parar! Estados Unidos ataca dos “narcolanchas” en el Pacífico; hay 5 muertos

La ofensiva militar de Estados Unidos contra los grupos criminales en el mar no se detiene. Este 18 de diciembre, unidades de combate bajo el mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del Sur) detectaron y atacaron dos embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

La inteligencia militar confirmó que estas lanchas no solo navegaban por rutas conocidas del narcotráfico, sino que estaban activamente involucradas en operaciones de transporte de sustancias ilícitas. La respuesta de EU fue el uso de fuerza cinética letal para hundir las naves y detener el flujo de drogas hacia el norte.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

Estados Unidos emite comunicado oficial del ataque

De acuerdo con el informe oficial emitido por el Departamento de Guerra, la operación fue autorizada directamente por el Secretario Pete Hegseth . El documento señala:

"La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas de narcotráfico en el Pacífico Oriental". El comunicado resalta que ningún miembro de las fuerzas militares de EU resultó herido durante estas acciones de combate en mar abierto.

Fallecidos durante el ataque y saldo total de ofensivas pasadas

El saldo de la operación de este jueves fue de cinco narco-terroristas abatidos: tres en la primera embarcación y dos en la segunda. Sin embargo, este no es un evento aislado. Al sumar los operativos realizados desde que inició esta ofensiva bajo la administración Trump, la cifra de presuntos criminales muertos en el mar es de más de 100 personas.

En tan solo dos días (17 y 18 de diciembre), la cifra oficial de bajas enemigas suma 9 personas, todas identificadas como hombres vinculados a organizaciones criminales transnacionales.

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

Ataque de Estados Unidos el 17 de diciembre

La actividad militar ha sido frenética. Apenas hace un día, 17 de diciembre , se registró otro ataque similar bajo las mismas órdenes de Hegseth. En esa ocasión, la Fuerza de Tarea atacó una embarcación en las mismas rutas del Pacífico.

El resultado de ese operativo fue de cuatro narco-terroristas muertos. Estos ataques seguidos demuestran que las fuerzas estadounidenses tienen órdenes de disparar a matar en cuanto se confirme que las naves pertenecen a los grupos designados como terroristas por Washington.

Trump endurece medidas contra narcos en el mar

Estas acciones son el resultado directo de la promesa de Donald Trump de tratar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Al cambiar la designación legal, el ejército de EU tiene mayor libertad para usar armamento pesado y tecnología de combate en lugar de simples procedimientos de arresto.