¡Sigue la ofensiva! EU ataca supuesta “narcolancha” en el Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos informó que este miércoles 17 de diciembre realizó un nuevo ataque armado contra una supuesta "narcolancha" en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en el que cuatro personas murieron.

Se trata del segundo operativo de este tipo en menos de 48 horas, de acuerdo con información oficial.

Según el comunicado difundido por el propio comando, la acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo la dirección del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth .

¿Qué informó el Comando Sur sobre el ataque a la supuesta "narcolancha"?

De acuerdo con la versión del Comando Sur, el ataque fue dirigido contra un buque que, según inteligencia estadounidense, era operado por una Organización Terrorista Designada y transitaba por una ruta identificada como corredor de narcotráfico en el Pacífico oriental.

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

“El buque participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, señaló el Comando Sur en su cuenta oficial de X.

Hasta el momento, no se ha presentado evidencia pública que respalde las acusaciones contra las personas que viajaban en la embarcación.

Segundo a ataque a una supuesta "narcolancha" en menos de dos días

Este operativo ocurre apenas dos días después de una serie de ataques similares reportados el lunes 15 de diciembre, cuando el Comando Sur informó sobre bombardeos contra tres embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico.

En ese caso, las autoridades estadounidenses reportaron la muerte de ocho personas, a quienes también calificaron como “narcoterroristas” . Según su versión, tres personas murieron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

¿Son legales los ataques a "narcolanchas" en aguas internacionales?

Organismos internacionales de derechos humanos han advertido que los ataques armados de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al tratarse de muertes ordenadas por un Estado sin un proceso judicial previo ni una amenaza inminente claramente demostrada.

Human Rights Watch señaló recientemente que el uso de fuerza letal fuera de un conflicto armado reconocido, y sin intentos de detención, puede violar el derecho internacional de los derechos humanos. En el mismo sentido, expertos independientes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han advertido que este tipo de operaciones no se ajustan a los estándares legales internacionales si no existe una situación de guerra ni defensa propia inmediata.

Por su parte, Amnistía Internacional ha cuestionado estos operativos al afirmar que matar a personas acusadas de delitos sin pruebas públicas ni juicio constituye una privación arbitraria de la vida, prohibida por el derecho internacional.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha hecho públicas las pruebas que respalden las acusaciones contra las personas que viajaban en las embarcaciones atacadas.

¿Qué sigue después del ataque a la "narcolancha"?

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha informado si habrá investigaciones independientes o mecanismos de supervisión internacional sobre estos ataques, ni si se dará a conocer mayor información sobre las identidades de las personas fallecidas.