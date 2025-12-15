¡Guerra al fentanilo! Trump declara el narcótico como “arma de destrucción masiva”

Este 15 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que define el fentanilo como algo "más cercano a un arma química que a un narcótico". La medida transforma la forma en que Estados Unidos combate el opioide. Al ser clasificado como Arma de Destrucción Masiva (WMD), el gobierno federal puede utilizar todo su arsenal para luchar contra las redes de tráfico.

Entre las acciones autorizadas por la orden se incluye:



Fiscalía: El Fiscal General podrá perseguir a los traficantes con cargos penales y aumentos de sentencia más severos. Finanzas: Los Secretarios de Estado y del Tesoro podrán atacar los activos y las instituciones financieras que apoyen el tráfico de fentanilo.

México en la mira de Donald Trump en Estrategia Antidrogas

La orden ejecutiva subraya que la producción y distribución de fentanilo es realizada principalmente por redes criminales organizadas y cárteles que amenazan la seguridad nacional de EU. La administración Trump no señaló directamente a México, pero según medios internacionales, nuestro país es la principal fuente de fentanilo ilícito que ingresa a Estados Unidos.

Esta declaración abre la puerta a una mayor participación del Departamento de Guerra (Defensa) para ayudar al Departamento de Justicia en la aplicación de la ley, intensificando la presión en la frontera y contra los grupos criminales mexicanos.

Pentágono de Trump entran en acción

La declaración WMD empodera al Pentágono y a las agencias de inteligencia. El Secretario de Guerra deberá actualizar todas las directivas de las Fuerzas Armadas para incluir la amenaza del fentanilo en su respuesta a incidentes químicos.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional utilizará inteligencia relacionada con WMD y no proliferación para identificar y atacar las redes de contrabando.

Preocupación por el uso de la Fuerza Militar

Esta medida se suma a la designación previa de los cárteles como "organizaciones terroristas extranjeras". Desde septiembre, la administración ha realizado más de 20 ataques contra presuntos buques de drogas en el Caribe y el Pacífico, causando más de 80 muertes.

Sin embargo, estos ataques han generado controversia legal, y una encuesta reciente de Reuters/Ipsos mostró que una amplia franja de estadounidenses se opone a la campaña militar letal contra las embarcaciones.

¿Por qué el fentanilo es un "Arma Química"?

La orden justifica la clasificación citando la letalidad extrema del opioide: una dosis letal es de apenas dos miligramos, una cantidad casi indetectable que equivale a diez a quince granos de sal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo, convirtiéndose en la principal causa de muerte entre los adultos de 18 a 45 años.