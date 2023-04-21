En Estados Unidos, Biden alista su reelección; anunciará su candidatura la próxima semana

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su equipo podrían anunciar su campaña de reelección el martes de la próxima semana.

Un anuncio de Biden, de 80 años, el martes próximo, llegaría cuatro años después del día del lanzamiento de su campaña 2020. La fuente advirtió que el momento exacto de un anuncio puede ser variable.

Joe Biden / Presidente de Estados Unidos:

“Mucho de lo que está pasando en nuestro país hoy no es normal. Donald Trump y los republicanos del MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república”. Joe Biden / Presidente de Estados Unidos

Los asistentes de Biden han intensificado la planificación para el largamente esperado lanzamiento de la candidatura de reelección del presidente para un segundo mandato de cuatro años en 2024. La semana pasada, Biden dijo que lanzaría su campaña "relativamente pronto".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que el Comité Nacional Demócrata (DNC) se negó a comentar.

Biden ha dicho durante mucho tiempo que tiene la intención de postularse nuevamente, pero la falta de un anuncio formal había sembrado dudas entre los partidarios sobre si uno de los líderes mundiales más antiguos se comprometería o debería comprometerse a otro mandato de cuatro años. Tendría 86 años al final de un segundo mandato.

En las últimas semanas, Biden expuso los temas probables de una candidatura a la reelección en discursos políticos, obtuvo una nota del médico de que está "apto para el trabajo", les dijo a los demócratas que reordenaran el calendario de primarias del partido de una manera que favoreciera su nominación. y eligió a Chicago como la ciudad donde aparentemente se convertiría formalmente en el nominado el próximo año. Biden aún debe enfrentar un desafío serio por la nominación de su partido.

We should be talking about growing the economy – not sending it into catastrophic default. pic.twitter.com/gJbDTKy5Ye — President Biden (@POTUS) April 20, 2023

Biden podría anunciar el martes próximo la candidatura para su reelección

Está programado para una reunión a fines de la próxima semana con los principales recaudadores de fondos voluntarios de su última campaña, de quienes se espera que obtengan un sólido comienzo financiero para el último esfuerzo.

Los donantes serían clave para lo que podría ser la elección presidencial estadounidense más cara hasta la fecha. También mostrarían que los partidarios más fuertes de Biden han superado sus propias dudas sobre su edad y perspectivas en otra carrera agotadora.

Biden ha utilizado eventos políticos recientes para atacar a los republicanos por tratar de deshacer sus victorias legislativas, pero en gran medida ha evitado hablar directamente sobre los problemas legales que enfrenta su probable oponente Donald Trump, el expresidente y principal candidato republicano.