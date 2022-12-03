Estados Unidos presume nuevos bombarderos con poder nuclear: “Raider”

Northrop Grumman Corp lanzó el primer avión de una nueva flota de bombarderos con poder nuclear, sigilosos y de largo alcance para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en una ceremonia en Palmdale, California.

De forma similar al B-2, con un diseño de "ala voladora" que ya está en el inventario de la Fuerza Aérea, el B-21 "Raider" también podrá lanzar armas nucleares en todo el mundo debido al reabastecimiento de combustible con el que está equipado.

Christopher W. Grady / Vicepresidente del Estado Mayor Conjunto:

El B-21 presentado aquí es parte de esta fuerza conjunta creíble que defenderá el orden internacional basado en reglas para los Estados Unidos y todos nuestros aliados y socios para las generaciones futuras”.

"La credibilidad de nuestra fuerza conjunta depende de nuestra capacidad para operar en el momento y el lugar que elijamos, desplegar sensores y armas de largo alcance y lograr efectos en los entornos más disputados. El B-21 presentado aquí es parte de esta fuerza conjunta creíble que defenderá el orden internacional basado en reglas para los Estados Unidos y todos nuestros aliados y socios para las generaciones futuras. Operará en el entorno de amenazas de alto nivel del mañana y permitirá a los Estados Unidos maniobrar, contener y superar a nuestros adversarios. Disuadirá la agresión y, si se le solicita, el B-21 y los hombres y mujeres que lo vuelen estarán resueltos, listos y letales al llegar para prevalecer en el conflicto" fueron las palabras con las que Christopher W. Grady, Vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, abrió su presentación en California.

Northrop Grumman unveils its new B-21 nuclear bomber for the U.S. Air Force https://t.co/0b1lL6yiHI pic.twitter.com/vL4ucFWWes — Reuters (@Reuters) December 3, 2022

Nuevos bombarderos ayudarán a Estados Unidos a disuadir agresiones

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, calificó al B-21 Raider como el primer bombardero estratégico en más de tres décadas. Dijo que era un testimonio de las ventajas duraderas de Estados Unidos en ingenio e innovación, y es una prueba del compromiso a largo plazo del departamento para desarrollar capacidades avanzadas que fortalecerán la capacidad de Estados Unidos para disuadir la agresión hoy y en el futuro", prediciendo que "incluso los sistemas de defensa aérea más sofisticados tendrán dificultades para detectar el B-21 en el cielo".

Según Austin: "Este no es un avión más. No es una adquisición más. Es un símbolo y una fuente del espíritu de lucha del que habló el presidente Reagan. Es la encarnación de la determinación de Estados Unidos de defender la república que todos amamos. Y es un testimonio de nuestra estrategia de disuasión con las capacidades para respaldarla en todo momento y lugar. Eso es lo que hace América. Y aquí en Palmdale, lo ha hecho una vez más. Así que gracias a todos. Y que Dios continúe bendiciendo a los Estados Unidos de América".

Se proyectó que cada B-21 Raider, que puede lanzar tanto bombas convencionales como nucleares, costaría aproximadamente $550 millones cada uno en dólares de 2010, o alrededor de $750 millones en dólares actuales ajustados por inflación. La Fuerza Aérea planeó comprar al menos 100 de los aviones y comenzar a reemplazar los bombarderos B-1 y B-2.