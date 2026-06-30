Denuncian censura digital en Venezuela en plena crisis de emergencia por los sismos

El Colegio Nacional de Periodistas alza la voz para reportar en sus redes sociales sobre el acoso y censura a reporteros en centros de salud en Caracas, Venezuela por los sismos, quienes acuden para informar sobre la situación de los hospitales, esto de acuerdo con el portal El Carabobeño.

Sin importar la necesidad del país que atraviesa por un momentos doloros por los terremotos de hace unos dias donde miles de personas han quedado damnificadas y hay miles de desaparecidos, una tragedia más afecta a Venezuela: el bloqueo de información.

Tal fue el caso del Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño, donde se impidió a un equipo del Noticiero Venevisión, grabar y recopilar la información sobre las personas lesionadas tras los sismos del 24 de junio pasado.

Bloqueos a internet en Venezuela desde antes de los sismos y después de ellos

Ante esto, la organización nacional de las Naciones Unidas emitió una Alerta institucional, donde advierte sobre la censura digital en plena crisis de emergencia, en cuanto a los bloqueos previos a internet, que se mantuvieron vigentes tras la catástrofe, donde se ralentizo tanto los reportes ciudadanos como los datos para que la información pudiera estar plenamente informada.

A través de sus canales digitales, el CNP subrayó que garantizar el acceso a información veraz y a tiempo es fundamental, especialmente en momentos críticos marcados por desastres naturales o emergencias humanitarias.

Se informó que la ONU monitoreo y encontró la censura arbitraria de por lo menos 85 portales Web, así como impedimento a proveedores de Internet, hecho que ocasionó que se afectaran 39 plataformas digitales de medios de comunicación.