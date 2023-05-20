Se reporta un caso atípico de la enfermedad de las vacas locas en Estados Unidos

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó el viernes un caso atípico de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), comúnmente llamada enfermedad de las vacas locas, en una res de carne adulta de una planta de Carolina del Sur. El USDA dijo que el animal nunca entró en los canales de matanza y que la agencia no esperaba ningún impacto comercial como resultado.

"Este hallazgo de un caso atípico no cambiará el mínimo estado de riesgo en Estados Unidos y no debería conducir a ningún problema comercial", dijo el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA en un comunicado.

Esta es la séptima detección de EEB en Estados Unidos desde 2003, de las cuales, todas menos una han resultado atípicas.

On Friday, @USDA_APHIS announced that an aytpical case of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), has been found in a bovine animal that arrived at a slaughterhouse in South Carolina.



Statement by USCA President Justin Tupper —> https://t.co/ZC1V07rca5 pic.twitter.com/hqtuP0t68Y — U.S. Cattlemen's Association (@uscattlemen) May 19, 2023

¿Qué es la enfermedad de las vacas locas?

La enfermedad de las vacas locas, o encefalopatía espongiforme bovina (EEB), es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al ganado bovino. La enfermedad se caracteriza por la acumulación anormal de una forma alterada de una proteína llamada prión en el cerebro y el sistema nervioso central de los animales afectados. Estos priones anormales provocan daños en el tejido cerebral, causando síntomas neurológicos graves.

Se cree que la transmisión de la enfermedad de las vacas locas ocurre a través del consumo de productos animales contaminados, como tejido nervioso y órganos de animales infectados.

En el pasado, la práctica de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos derivados de animales infectados contribuyó a la propagación de la enfermedad. Sin embargo, desde entonces se han implementado regulaciones más estrictas para evitar la propagación de la enfermedad.

La enfermedad de las vacas locas puede tener implicaciones para la salud humana. Se ha demostrado que los priones anormales pueden causar una enfermedad similar en los seres humanos llamada enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante (ECJv) cuando se consumen productos animales contaminados. La ECJv es una enfermedad rara y fatal que afecta el sistema nervioso central.