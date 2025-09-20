Estados Unidos lanza ataque letal contra barco de narcotraficantes en aguas internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que, por sus órdenes, el Secretario de Guerra autorizó un ataque cinético letal contra un barco vinculado a narcotraficantes, es decir, una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales. El objetivo realizaba actividades de narcotráfico dentro del área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM).

Mueren 3 narcoterroristas tras ataque de EU

La acción, según confirmó Trump a través de su cuenta en la red social Truth Social, tuvo lugar en aguas internacionales y dejó como saldo la muerte de tres presuntos “narcoterroristas” a bordo del buque.

El mandatario estadounidense enfatizó que durante la operación ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido, subrayando la precisión y efectividad del ataque.

Estados Unidos envía ataque contra barco de narcotraficantes en aguas internacionales|Captura de pantalla

Además, aprovechó para emitir un contundente mensaje contra las redes de tráfico de drogas: “Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses”, escribió Trump.

De acuerdo con la información difundida, la embarcación intervenida transitaba por un paso conocido de narcotráfico, transportando estupefacientes ilícitos con rumbo a territorio estadounidense.

La operación se enmarca dentro de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por frenar el tráfico de drogas y la actividad de organizaciones terroristas que buscan infiltrarse y generar violencia en el país.

Arrestan a manifestantes por proyectar imágenes de Trump y Epstein

Este martes, cuatro personas fueron arrestadas tras proyectar imágenes del presidente estadounidense junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein en una de las torres del Castillo de Windsor, donde Trump será recibido por el Rey Carlos.

De acuerdo con las autoridades británicas, los manifestantes también desplegaron una gran pancarta con la fotografía de Trump y Epstein, acción que rápidamente captó la atención de transeúntes y medios locales.

Este último documento, que los demócratas en Estados Unidos hicieron público un día antes, ha sido rechazado por la Casa Blanca, que asegura que es falso.