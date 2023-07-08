Estados Unidos no ha metido las manos al fuego por Ucrania, lo que sí ha hecho es lanzarle gasolina a las llamas para avivar el conflicto con Rusia. Ha invertido cifras millonarias en apoyo económico, equipo y entrenamiento militar. Todo con tal de alimentar el negocio de la guerra a como dé lugar. Ahora incluso con armamento prohibido en más de un centenar de países, municiones señaladas por su peligrosidad incluso años después de ser disparadas. Son las bombas de racimo.

Jake Sullivan / Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos:

“Basamos nuestra decisión de asistencia de seguridad en las necesidades de Ucrania sobre el terreno. No dejaremos a Ucrania indefensa en ningún momento de este conflicto. Punto.”

Este tipo de municiones forman parte del nuevo paquete de apoyo que Estados Unidos le enviará a Ucrania y que esta vez supera los 800 millones de dólares.

Los misiles que transportan las bombas de racimo pueden dispararse desde tierra y aire.

Cuando el proyectil se abre de él nacen cientos de pequeñas bombas que toman diversos e inciertos rumbos.

Expertos militares afirman que el 40% de ellas no dan en el blanco; muchas impactan y explotan en la nada pero otras se quedan ocultas en tierra y se convierten en minas con un alto porcentaje de estallar y lastimar civiles.

Según Mark Kertling, ex Comandante General del ejército de Estados Unidos: “incluso si usas las tasas de fracaso del 3 al 5% que he experimentado personalmente, eso es alrededor de cuatro o cinco granadas pequeñas por ronda, multiplicado por 100 mil, estás hablando de medio millón, y esa es una estimación conservadora...”

Estados Unidos asegura que su único objetivo es ayudar a que Ucrania se defienda.

Jake Sullivan, asesor de seguridad dice que el riesgo de dejar que las tropas rusas ataquen libremente también es alto y costoso: “también existe un riesgo masivo de daño civil si las tropas y los tanques rusos pasan por encima de las posiciones y el territorio ucranianos y subyugan a más civiles ucranianos porque Ucrania no tiene suficiente artillería. Eso es intolerable para nosotros.”

Rusia es otro de los paises que no prohibe el uso de las bombas de racimo, justo como Estados Unidos...

Según cifras oficiales, en un año y 5 meses de conflicto entre Ucrania y Rusia, más de mil civiles han muerto ha causa de la explosión de las bombas de racimo.