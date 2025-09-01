Niño de 11 años muere a balazos después de hacer broma de tocar el timbre y correr en EU

Lo que parecía una broma común de un niño terminó en tragedia en Estados Unidos cuando un pequeño de 11 años de edad terminó muerto tras tocar el timbre y huir, una acción que volvió a ponerse de moda tras viralizarse en videos de TikTok.

El hecho sucedió el sábado 30 de agosto de 2025 en Houston, Texas, cuando el menor de edad, en compañía de sus amigos, tocó el timbre de una puerta alrededor de las 23:00 horas.

Después, una persona salió de la casa y disparó contra el niño, informó la policía de Houston en un comunicado. Un testigo declaró a las autoridades que el chico estaba corriendo de la casa después de que tocó el timbre, cuando ocurrió el disparo.

El niño fue trasladado a un hospital, pero finalmente los médicos los declararon muerto el domingo 31 de agosto de 2025.

Detienen y liberan a sujeto que disparó contra niño en Houston

La policía usó un megáfono afuera de la casa durante la noche del sábado con el fin de que la persona que disparó saliera de la vivienda con las manos en alto. Las autoridades detuvieron a una persona para cuestionarla por el hecho. Sin embargo, quedó en libertad y no se le han imputado cargos por el momento.

Los investigadores revisan videos de vigilancia de la zona y señalan que es posible que presenten cargos por asesinato. Michael Cass, detective de homicidios del Departamento de Policía de Houston, aseguró que levantarán un cargo por homicidio, y destacó que la muerte del niño no involucra defensa propia, pues el tiroteo no ocurrió dentro, ni en inmediaciones de la casa.

Otros casos similares de la broma de tocar el timbre

En varios videos de TikTok, jóvenes están compartiendo secuencias donde tocan los timbres de las casas y corren, como suele ocurrir en este tipo de bromas infantiles. No obstante, algunas de estas bromas incluyen patear o golpear las puertas.

Este no es el primer asesinato relacionado con esta aparente broma infantil. A finales de julio de 2025, un hombre disparó contra los ocupantes de un coche después de que alguien golpeara la puerta de su casa. El tirador quedó detenido por agresión con agravantes.

