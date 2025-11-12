Niño de 4 años muere tras caerle rama de un árbol en California; sus padres piden justicia

La familia de Ronan Kerr, un niño de 4 años que murió en julio de 2025, luego de que una rama de un árbol de eucalipto cayera sobre él en Villa La Jolla Park, en San Diego, California, Estados Unidos, presentó una demanda contra las autoridades de la ciudad.

Indignación y Demanda: Familia de Ronan Kerr acusa a San Diego por la caída fatal de una rama de eucalipto

Cathal Kerr, padre de Ronan, aseguró que su hijo era todo para él. Por su parte, Dara, madre del menor, mencionó que su hijo aspiraba con cambiar el mundo algún día, ya que considera que “él estaba destinado a dejar una huella muy grande”.

Algunos videos muestran a Ronan y a su hermano jugando con algunos palos, tan sólo minutos antes de que una rama de aproximadamente 10 metros cayera sobre Ronan y su padre.

Un padre sufre daños permanentes al proteger a su hijo de 4 años

“De repente escuché un crujido y a la gente gritando” recordó Cathal. “Instintivamente empujé a mi hijo mayor y a otra niña fuera del camino, luego fui a abrazar a Ronan, y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo junto a él.”

El padre del menor se tomó fotografías de su cara ensangrentada y con moretones, después de proteger a su hijo. Los médicos le señalaron que sufrió daños permanentes que limitan sus movimientos, algo que le afecta para cuidar a su otro hijo, de 7 años de edad.

Por estas razones, la familia demandó a la ciudad de San Diego y a una empresa que debe dar mantenimiento a los árboles de los parques.

“Queremos crear conciencia para que ninguna otra familia pase por lo que estamos sufriendo,” expresó Dara Kerr.

Desde 1983, la ciudad de San Diego registra más de 30 incidentes con árboles de eucalipto. Entre ellos, destaca el caso de un niño de 4 años que murió cerca del zoológico de San Diego en 1983 y otros accidentes en parques locales.

La demanda exige la remoción o mejor manejo de estos árboles, especialmente cerca de escuelas y parques. Ronan habría cumplido 5 años el 2 de diciembre; su familia planea crear una fundación para prevenir tragedias similares y honrar su memoria.