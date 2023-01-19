Estados Unidos cocina la pizza más grande del mundo

El presidente de Pizza Hut busca llevarse el récord con la pizza más grande del mundo, por lo que juntó a decenas de trabajadores para ponerse a cocinar en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Estamos aquí en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y hoy estamos rompiendo un récord mundial de la pizza más grande del mundo”, indicó David Graves, presidente de la compañía.

De acuerdo con Graves, realizar la pizza más grande del mundo llevó varios meses de planificación y comenzaron a hacerla desde el miércoles, por lo que se espera que este jueves quede terminada y se lleve el récord mundial.

"La planificación ha estado ocurriendo durante un tiempo. Quiero decir, durante varios meses hemos estado planeando cómo hacerlo. El equipo realmente comenzó ayer y esperamos romper el récord mundial más tarde esta noche. Entonces, van a ser alrededor de 48 horas de planificación. Entonces, más tarde esta noche, batiremos el récord mundial, así que estamos entusiasmados con eso ", dijo Graves.

¿Cómo se prepara la pizza más grande del mundo?

Para realizar la pizza más grande del mundo se necesitaron varios trabajadores que cocinaron los seis mil 192 kilos de masa, ya que la pizza medía mil 310 metros cuadrados.

Una vez lista la masa, pusieron dos mil 200 litros de salsa de tomate, encima llevaba cuatro mil kilos de queso y 285 mil kilos de pepperoni. La pizza más grande del mundo se dividió en 68 mil rebanadas.

"Es un gran equipo, como pueden ver. Mira, quiero decir, mira el tamaño. Es una pizza gigante. Tiene aproximadamente mil 310 metros cuadrados. Entonces, si piensas en eso, serán como 68,000 rebanadas de pizza cuando hayamos terminado",explicó Graves.

Para finalizar utilizar un dispositivo de cocción que se colocó sobre la pizza para cocinarla.

Una vez cocida, rebanada y con el récord en la bolsa, la pizza más grande del mundo será donada a bancos de alimentos y organizaciones benéficas en Estados Unidos.