¡Alerta! EU advierte sobre enormes recompensas por atacar a agentes del ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, denunció que grupos criminales, que incluso los calificó como “terroristas”, han puesto precio a la vida de agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Recompensa por atacar a un agente del ICE: Estos son los precios que revela Kristi Noem

En entrevista con Fox News, la funcionaria aseguró que existen reportes de inteligencia que apuntan a la existencia de recompensas que oscilan entre los 2 mil y 10 mil dólares (aproximadamente entre 36 mil y 183 mil pesos mexicanos) para quienes secuestren o asesinen a oficiales migratorios.

“Tenemos informes de inteligencia que describen cómo esta gente se organiza, y recluta a cada vez más personas en sus filas para atacar a oficiales. Han hecho planes para emboscarlos y matarlos”, afirmó Noem.

De acuerdo con su declaración, las cifras ofrecidas a criminales varían: 2 mil dólares por el secuestro de agentes y hasta 10 mil dólares en caso de asesinarlos. “Tenemos a agentes y oficiales en particular cuya cabeza tiene precio”, agregó.

'UNPRECEDENTED': DHS Secretary Kristi Noem warns ICE officers are being doxxed and hunted with bounties. | @foxandfriends pic.twitter.com/d6gYxqeUX2 — Fox News (@FoxNews) October 5, 2025

Difusión de datos personales de oficiales del ICE estarían en redes criminales

La titular de Seguridad Nacional señaló que lo más grave es que los datos personales de agentes del ICE estarían siendo compartidos de manera sistemática entre integrantes de estas organizaciones. Según explicó, las fotografías e identidades de oficiales circulan en redes privadas usadas por los delincuentes con el propósito de organizar emboscadas.

“Han publicado sus fotografías, se las mandan entre ellos a través de sus redes. Es una situación muy peligrosa, sin precedentes”, advirtió.

Seguridad para agentes del ICE será reforzada tras amenazas

Ante este panorama, Kristi Noem aseguró que el gobierno estadounidense tomará medidas para resguardar la integridad de los agentes federales. “Vamos a proteger los detalles de esos individuos, y sobre nuestras próximas operaciones para mantener a nuestros agentes a salvo”, señaló.

Finalmente, la funcionaria puntualizó que no se trata de una cuestión de críticas o protestas, sino de amenazas directas de muerte: “No se equivoquen, esto no se trata de protestas sobre libertad de expresión... se trata más bien de gente que dice ‘maten a esos agentes, les daremos dinero por ello”