Vinculan a proceso a Yigal “N” por triple homicidio en Jalisco

Jalisco.- Una jueza dictó la vinculación a proceso en contra de Yigal “N” por su probable responsabilidad en la muerte de tres jóvenes durante un accidente automovilístico en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Con un plantón afuera de la sala de juicios orales del penal de Puente Grande, este martes se llevó a cabo el segundo juicio contra Yigal “N”, donde amigos y familiares de Josué Edin, Brian y Estefanía pidieron justicia mientras los padres de las víctimas se encontraban dentro de la sala.

Yigal “N” fue aprehendido el jueves pasado en Zapopan

La audiencia se reanudó luego de que el viernes se otorgara un plazo para continuar con el proceso; y después de cinco horas, a Yigal “N” se le dictó un año de prisión preventiva.

Francisco Sandoval, el abogado de las víctimas, comentó al salir de la sala de juicios orales que el imputado no pudo acreditar su inocencia y que no se presentaron testigos a declarar. Asimismo, dijo que al presunto responsable no se le imputó por el exceso de velocidad ya que todavía no se tienen los dictámenes que lo acrediten así como el resultado de alcoholemia.

“Un año no es suficiente y esto es un proceso, porque él (Yigal) no está sentenciado y en el proceso nosotros vamos a luchar para que no salga nunca"; declaró Amanda, la mamá de Josué Edin.





TE PUEDE INTERESAR: Habitantes de Pantelhó y “El Machete” exigen autoridades tradicionales

Tras el fallo de la jueza Eréndira Mercado, los padres de Estefanía salieron a abrazar a los amigos y familiares que los esperaban para conocer el dictamen del juicio. Giselle, la mamá de la joven fallecida a sus 20 años, comentó: “Vamos a seguir pidiendo justicia, la obtuvimos el día de hoy y vamos a seguir”.

La juzgadora resolvió vincular a proceso a Yigal “N” por tres delitos: lesiones a título de culpa grave, homicidio a título de culpa y daños en las cosas a título de culpa.

Una tragedia propiciada por participar en arrancones ilegales

La madrugada del domingo 17 de octubre quedó marcada por una tragedia que se pudo evitar. Presuntamente, Yigal “N” jugaba arrancones en calles de Tlajomulco de Zúñiga y al parecer manejaba alcoholizado. El accidente ocurrió cuando en sentido contrario impactó de frente al auto compacto en el que viajaban Estefanía de 20 años, su novio Josué Edin de 24 y el amigo de ambos, Brian de 21 años.

Tras el choque, el responsable escapó dejando su camioneta destrozada y reducida a chatarra. Por estos arrancones hubo reportes en redes sociales, pero la policía vial asegura no recibió reporte formal antes del accidente.



Inicia la Secretaría del Transporte una medida administrativa

Ahora, autoridades en materia de movilidad comenzaron el proceso para cancelar la licencia de conducir del presunto responsable.

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca , Armando López, el Director Jurídico de la Secretaría del Transporte en Jalisco, declaró: “Estamos procediendo a iniciar el proceso de cancelación correspondiente. Esta sanción administrativa es independiente de la que le pudiera derivar del proceso penal”.

TE PUEDE INTERESAR: Explosión por fuga de gas en Ciudad Juárez deja tres heridos

El funcionario agregó: “Dependerá del juez penal si le aplica una inhabilitación para conducir vehículos por el tiempo que lo considere”.

De concretarse la cancelación, Yigal “N” no podrá obtener una licencia en Jalisco por los próximos dos años, y en caso de que el juez determine la inhabilitación, no podrá conducir en México ni en el extranjero.

Existen precedentes por automovilistas irresponsables

Los casos donde se inicia un proceso de cancelación de licencia de conducir corresponden a aquellos conductores que manejan bajo los influjos del alcohol, drogas o a exceso de velocidad.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha confirmado que Yigal “N” fue judicializado e investigado por otro accidente automovilístico que dejó personas lesionadas.