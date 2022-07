Estafan a corredores con “Cuernavaca Challenge”, nunca se llevó a cabo

Cuernavaca, Morelos.- Más de 50 corredores fueron estafados con una carrera falsa que se llevaría a cabo en Morelos. El evento se título “Cuernavaca Challenge”.

Una carrera a la que cualquiera con acceso a redes sociales podía inscribirse.

Video: Corredores son estafados con falsa carrera en Cuernavaca

“Uno de nuestros amigos iba a ir a recoger nuestro kit a un lugar. En Río Mayo que es la ciclopista de Cuernavaca y pues resulta que nadie sabía del evento”, narra la actriz y corredora Carmen Baqué quien fue víctima de la estafa.

La cita estaba programada para el pasado domingo 10 de julio cuando 50 corredores correrían por 5 mil pesos al ganador de cada rama para ese entonces, del organizador nada se sabía. Ya les había bloqueado en redes sociales y whatsapp.

Dante Acevedo, también fue víctima de este fraude. y su principal molestia es la pérdida de tiempo al prepararse para una carrera de 12 kilómetros que nunca existió: “Al final del camino ya no se hizo nada. Cuando voy a los lugares donde se tenía que recoger los kits, nunca hubo nada y lo peor es que lucran también con el nombre del Instituto del Deporte en Cuernavaca donde él me dice que era la cita para recoger los dichos kits, que era de 10 de la mañana a tres de la tarde y no había nada”.

“Esta persona se quedó con nuestro dinero de la inscripción. Le hizo fraude a más de 50 personas que se inscribieron, era una inscripción de 700 y bueno podría decir ya perdí ese dinero, pero la realidad es que no me gustaría que esta persona volviera a estafar o volviera a defraudar a otras personas haciendo este tipo de carreras porque no es justo”, explica Carmen Baqué.

Las denuncias por la carrera falsa en Morelos

Al respecto, el Instituto del Deporte en Morelos informó a través del área de comunicación social, que nada tuvieron que ver con dicha carrera.

Por su parte, el consejo de seguridad ciudadana, exhorta a los ciudadanos a extremar precauciones para evitar ser víctimas de fraude digital: “Precisamente les piden un depósito anticipado y desgraciadamente no se verifica la cuenta, ese es el principal problema que a veces tenemos en sociedad que no verificamos la cuenta de dónde vienen este tipo de publicidad entonces por ello nosotros recalcamos a la ciudadanía que se cerciore”

Por ahora parte de los corredores interpusieron una denuncia ante las autoridades de la fiscalía que ya investigan el caso, ya que esperan obtener justicia por haber jugado con algo tan importante para ellos: El deporte.