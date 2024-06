Tiktoker denuncia estafa llamada “teléfono roto” en CDMX, ¿cómo funciona?

En Tiktok, una nueva modalidad de estafa ha cobrado relevancia. Se trata del supuesto “teléfono roto”, en donde se busca intimidar a las víctimas para que paguen el costo completo de un celular que ni siquiera vieron o tocaron, ¿en qué consiste? Aquí te decimos cómo opera este tipo de fraude en la CDMX.

¡No te dejes engañar! Así es la estafa del “teléfono roto”

La denuncia fue interpuesta por un tiktoker de nombre ‘Kain Arrieta’, quien a través de redes sociales narra que cuando se encontraba caminando por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, una persona lo empujo muy fuerte al caminar. Sin darse cuenta, segundos después escucho cómo el sujeto recogió un celular del piso, para después empezar a amenazarlo porque se encontraba con la pantalla completamente despedazada: “Me dijo que se le había roto, así que me dijo que le pagara su teléfono porque lo había empujado muy fuerte y que se había caído por mi culpa”.

El fuerte momento de terror no quedó ahí porque a pesar de que el tiktoker intentó dialogar con el sujeto, de inmediato comenzó a notar que un grupo de personas se acercó a dónde estaba para seguirlo intimidando: “Esta persona quería que le pagara su teléfono porque lo empujé. Luego, se me acercaron varias personas intentando intimidarme, pero me negué; esta persona insistía en que tenía que pagarle”, dijo Kain muy molesto.

¿Cómo logró salir de la situación? Pese a los intentos de intimidación, el tiktoker dijo que su única salida fue pedir apoyo a un policía que se encontraba en la zona, a quien le contó lo sucedido y finalmente pudo continuar su camino, ya que el estafador huyó del lugar.

¿Qué hacer si soy víctima de la estafa “teléfono roto”?

¡No entres en pánico! En caso de ser víctima de esta estafa, te recomendamos conservar la calma y como primer paso intentar ubicar a un policía para solicitar apoyo. En caso de no encontrar oficiales en la zona, sin consultar comunicante con las autoridades para solucionar el problema a través del número de emergencias 9-11.